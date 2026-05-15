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En medio del roadshow, Clínica Las Condes sale de Dicom

La semana pasada la clínica acumulaba $1.050 millones en el registro de morosidades. Hoy, cero. La salida se concreta justo al inicio de las presentaciones con inversionistas para el aumento de capital.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 17:47 hrs.

salud deuda Francisco Noguera
<p>En medio del roadshow, Clínica Las Condes sale de Dicom</p>

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