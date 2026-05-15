En medio del roadshow, Clínica Las Condes sale de Dicom
La semana pasada la clínica acumulaba $1.050 millones en el registro de morosidades. Hoy, cero. La salida se concreta justo al inicio de las presentaciones con inversionistas para el aumento de capital.
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Hasta el viernes de la semana pasada un extenso listado de deudas morosas aún figuraba en el registro Dicom de Clínica Las Condes.
A más de un año de la entrada de los nuevos controladores —EuroAmerica e Indisa—, el plan para revertir la delicada situación financiera dio un nuevo paso justo cuando la compañía comenzó su roadshow para el aumento de capital por $80.000 millones.
En detalle, hasta la semana pasada eran $1.050 millones morosos los que figuraban en los registros Dicom. El grueso —cerca del 65%— correspondía a Clinical Market S.A., principal distribuidor mayorista de medicamentos e insumos clínicos del país, con $685 millones en facturas protestadas. Le seguían Enel Distribución, con $206 millones; Distribuidora Qualimed, proveedora de insumos médicos, con $96,5 millones; y Sanofi Pasteur, con $38,8 millones. Completaban el registro deudas con Banpro Factoring, Atlas Copco Chile y Nalco Industrial Services.
En el caso de Enel, la deuda equivalía a diez meses de facturación de electricidad impaga.
Hoy la morosidad está en cero pesos. Pese a que eso no implica necesariamente que la firma haya pagado la totalidad a sus acreedores, lo concreto es que las boletas ya no figuran en el registro.
Consultados, desde CLC señalaron que han trazado una hoja de ruta centrada en el saneamiento y la sostenibilidad financiera. "Hemos hecho un trabajo riguroso y permanente para restablecer confianzas con proveedores, avanzar en la resolución de contingencias y generar acuerdos de pago que permitan regularizar compromisos", respondieron por escrito.
Desde la compañía agregaron que estas medidas "han permitido una disminución permanente y paulatina de los pasivos en diversos ámbitos. Como ejemplo de este avance, hemos logrado reducir deudas de manera sustantiva, saneando nuestra posición financiera y entregando señales concretas de avance para continuar brindando una medicina de excelencia y calidad".
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