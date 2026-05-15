En medio del roadshow, Clínica Las Condes sale de Dicom

La semana pasada la clínica acumulaba $1.050 millones en el registro de morosidades. Hoy, cero. La salida se concreta justo al inicio de las presentaciones con inversionistas para el aumento de capital.

Hasta el viernes de la semana pasada un extenso listado de deudas morosas aún figuraba en el registro Dicom de Clínica Las Condes.

A más de un año de la entrada de los nuevos controladores —EuroAmerica e Indisa—, el plan para revertir la delicada situación financiera dio un nuevo paso justo cuando la compañía comenzó su roadshow para el aumento de capital por $80.000 millones.

En detalle, hasta la semana pasada eran $1.050 millones morosos los que figuraban en los registros Dicom. El grueso —cerca del 65%— correspondía a Clinical Market S.A., principal distribuidor mayorista de medicamentos e insumos clínicos del país, con $685 millones en facturas protestadas. Le seguían Enel Distribución, con $206 millones; Distribuidora Qualimed, proveedora de insumos médicos, con $96,5 millones; y Sanofi Pasteur, con $38,8 millones. Completaban el registro deudas con Banpro Factoring, Atlas Copco Chile y Nalco Industrial Services.

En el caso de Enel, la deuda equivalía a diez meses de facturación de electricidad impaga.

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Hoy la morosidad está en cero pesos. Pese a que eso no implica necesariamente que la firma haya pagado la totalidad a sus acreedores, lo concreto es que las boletas ya no figuran en el registro.

Consultados, desde CLC señalaron que han trazado una hoja de ruta centrada en el saneamiento y la sostenibilidad financiera. "Hemos hecho un trabajo riguroso y permanente para restablecer confianzas con proveedores, avanzar en la resolución de contingencias y generar acuerdos de pago que permitan regularizar compromisos", respondieron por escrito.

Desde la compañía agregaron que estas medidas "han permitido una disminución permanente y paulatina de los pasivos en diversos ámbitos. Como ejemplo de este avance, hemos logrado reducir deudas de manera sustantiva, saneando nuestra posición financiera y entregando señales concretas de avance para continuar brindando una medicina de excelencia y calidad".