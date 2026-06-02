Sigue avanzando el reajuste del salario mínimo: comisión de Hacienda de la Cámara despacha a Sala el aumento de 2,7%

El proyecto será votadoeste miércoles en la Sala de la Cámara Baja.

Luego de casi tres horas de sesión, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el incremento del 2,7% del salario mínimo, monto propuesto por el Ejecutivo.

De esta manera, la propuesta avanza para ser votada en la Sala de la Cámara Baja este miércoles.

La audiencia contó además con intervenciones de la Fundación Sol y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ambos haciendo énfasis de la necesidad de reajustar el salario mínimo por sobre los ajustes del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asimismo, se hicieron presentes en la cita los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau.

De este modo, y según lo votado, el salario mínimo para trabajadores entre 18 y 65 años se elevará hasta los $ 553.553 brutos, a contar del 1 de mayo del 2026.

Asimismo, para aquellos trabajadores fuera de las edades mencionadas, fue aprobado el aumento de su ingreso mínimo mensual bruto a $ 412.398, compartiendo el mismo porcentaje de aumento del 2,7%.

Otro artículo aprobado por los parlamentarios tiene que ver con el aumento a $ 356.815 el ingreso mensual para efectos no remuneracionales.

De esta forma el proyecto -ingresado por el Ejecutivo con “suma urgencia”- es despachado a la Sala de la Cámara Baja, y será votado este miércoles 3 de junio. En caso de aprobarse, pasará al Senado para su segundo trámite constitucional.