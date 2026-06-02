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Sigue avanzando el reajuste del salario mínimo: comisión de Hacienda de la Cámara despacha a Sala el aumento de 2,7%

El proyecto será votadoeste miércoles en la Sala de la Cámara Baja.

Por: José Vásquez

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 18:45 hrs.

salario mínimo remuneraciones Hacienda trabajo
<p>Sigue avanzando el reajuste del salario mínimo: comisión de Hacienda de la Cámara despacha a Sala el aumento de 2,7%</p>

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