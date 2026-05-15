La guerra que se ha desatado por el control del Real Madrid
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Esta semana el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sorprendió con una improvisada conferencia de prensa donde abordó los crecientes rumores sobre su estado de salud y su continuidad frente al club.
Durante la extensa rueda de prensa anunció la convocatoria de elecciones a la presidencia del club. “Lamento decirles que no voy a dimitir”, declaró. “Convoco elecciones porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y porque creo en el modelo que implantamos en el año 2000”.
Pérez también quiso despejar cualquier duda sobre su salud. “Dicen que no existo, que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal… Aprovecho esta comparecencia para decir que mi salud es perfecta”, afirmó durante su intervención.
Pero la gran novedad fue la aparición de un posible rival: Enrique Riquelme. Sin nombrarlo directamente, Pérez aludió a él como “ese señor con acento mexicano”, en referencia al empresario alicantino de 37 años que ha desarrollado gran parte de sus negocios en México y Latinoamérica.
Riquelme es presidente ejecutivo de Cox Energy, compañía ligada al sector energético e infraestructura, y en los últimos días comenzó a posicionarse como una alternativa al histórico liderazgo de Florentino Pérez, por lo que ya es visto por algunos como “el candidato en la sombra”. El empresario pidió públicamente más tiempo para preparar una candidatura capaz de cumplir los exigentes requisitos del club. El Real Madrid abrió oficialmente el plazo para presentar candidaturas hasta el próximo 23 de mayo.
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