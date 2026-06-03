Fondo administrado por Invinsa concreta adquisición de edificio Patio Apoquindo por US$ 48 millones

La propiedad corresponde a una torre de 17 pisos de oficinas, con más de 13.000 metros cuadrados de superficie arrendable.

Tal como había adelantado Diario Financiero, Grupo Patio concretó la venta del edificio Patio Apoquindo, ubicado en la comuna de Las Condes, por un total de US$ 48 millones.

El inmueble fue adquirido por “Invinsa Oficinas”, vehículo de inversión administrado por la gestora de activos alternativos Invinsa, ligada a los empresarios Eduardo Guerrero y Cristián Barros, entre otros socios.

La propiedad corresponde a una torre de 17 pisos de oficinas, con más de 13.000 metros cuadrados de superficie arrendable. Además, cuenta con una placa comercial de dos niveles y más de 250 estacionamientos.

Según informó Grupo Patio, el edificio pertenecía a una sociedad donde la firma mantenía, directa e indirectamente, el 100% de la propiedad.

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El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, señaló que la transacción “es parte de la estrategia que impulsa la compañía de mantener y renovar su cartera, rotando activos y reinvirtiendo en nuevos proyectos que estamos desarrollando”.

Así, la venta de Patio Apoquindo se suma a una serie de movimientos que la firma ha estado ejecutando en el marco de este proceso de transformación. Entre ellos, el grupo concretó la venta de su participación en la gestora mexicana Deltack. Asimismo, la compañía estaría buscando vender un paño ubicado en Vitacura, entre las calles Alonso de Córdova, Francisco de Aguirre y Alonso de Monroy.