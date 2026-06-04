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Tras destape de colusión de "los primos" en Chile, Pluxee remueve a uno de sus altos ejecutivos a nivel global vinculado al origen del caso

Se trata de Thierry Guihard, el directivo francés que lideró Sodexo Beneficios entre 2008 y 2017. En 2021, pasó a ejercer como CEO en Brasil. La firma no refirió directamente a los motivos de la salida del ejecutivo.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 10:58 hrs.

Catalina Vicuña colusión Pluxee Edenred Directivos FNE
<p>Thierry Guihard lideró la firma en Chile entre 2008 y 2017.</p>

Thierry Guihard lideró la firma en Chile entre 2008 y 2017.

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