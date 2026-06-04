Tras destape de colusión de "los primos" en Chile, Pluxee remueve a uno de sus altos ejecutivos a nivel global vinculado al origen del caso
Se trata de Thierry Guihard, el directivo francés que lideró Sodexo Beneficios entre 2008 y 2017. En 2021, pasó a ejercer como CEO en Brasil. La firma no refirió directamente a los motivos de la salida del ejecutivo.
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A poco más de una semana de que la Fiscalía Nacional Económica acusara de colusión a las firmas de tickets de almuerzo de capital francés con presencia en Chile Pluxee y Edenred, sus repercusiones ya cruzan fronteras.
Este martes, el medio brasileño Valor comunicó que –según un documento interno al que accedieron– la filial de Pluxee en Brasil (que hasta 2023 funcionó con el nombre Sodexo Beneficios) decidió desvincular a su actual CEO: el francés Thierry Guihard, quien dejó su puesto ayer miércoles 3 de junio.
Pese a que la empresa no se refirió directamente a los motivos de su salida, el cambio en el alto mando se enmarca en un contexto de tensión para el exejecutivo, quien estuvo a cargo de liderar la firma en Chile entre 2008 y 2017 y que hoy figura como uno de los protagonistas de la acusación de la FNE.
El caso ha sido abiertamente conocido en Chile como el cartel de “los primos”, pues fue el mismo Guihard –apuntó la FNE– junto al entonces gerente general de Edenred, el también francés, Philippe Blecon, quienes habrían comenzado a confabular acciones para gestar lo que hoy es acusado como colusión.
A través de reuniones en cafés, comunicación por correos, llamadas por teléfonos de prepago y mensajes por Telegram -según detalló la Fiscalía- desde 2013 ambos connacionales habrían generado acuerdos de asignación de zonas o cuotas de mercado entre las compañías que dirigían, además de coordinaciones de precios y retiros de ofertas en licitaciones públicas y privadas en las que ambas firmas participaban.
Cabe destacar, sin embargo, que hoy Guihard no figura en la lista de requeridos, por lo que no se solicitaron multas ni sanciones para él. Esto, a diferencia de su sucesor: el venezolano Santiago Machado, quien asumió el liderazgo de Pluxee en 2017 y a quien la Fiscalía solicita una multa personal de US$ 104 mil.
Consultada la Fiscalía del porqué de la ausencia de Guihard, esta declinó referirse.
La salida del francés es de gran impacto para la firma, pues el ejecutivo no solo lideró su operación en Chile y Brasil, sino que también en México. Bajo estos cargos, formó parte de la cúpula de mayor poder dentro de Pluxee: el Comité Ejecutivo, donde reportó directamente a Aurélien Sonet, CEO global de la firma de beneficios.
Ahora, en Brasil, este será reemplazado temporalmente por Rafael Marques, actual CPO de Pluxee allá.
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