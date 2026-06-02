Los estudios jurídicos chilenos que trabajan en la megaoperación entre Paramount y Warner Bros

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó su investigación acerca del negocio por US$ 111.000 millones que esperan concretar las gigantes audiovisuales y que debe ser visado en varias jurisdicciones alrededor del mundo.

Es una megaoperación por US$ 111.000 millones con alcance global y, cómo no, también tiene un capítulo que se juega en Chile.

Con fecha 29 de mayo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió una resolución mediante la cual dio inicio a una investigación para analizar los efectos que tendrá en la libre competencia la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance Corporation.

La operación debe ser visada por organismos antimonopolio de diversas jurisdicciones, entre ellas EEUU, la Unión Europea y el Reino Unido.

En el caso de Chile, las gigantes de la industria audiovisual contrataron a grandes estudios de abogados locales para asesorarse en el proceso.

Por un lado, Paramount es asesorado por dos firmas, Pellegrini & Rencoret y FerradaNehme. En tanto, WBD contrató los servicios de Cariola Díez Pérez-Cotapos.

Ahora, la FNE debe analizar los impactos de la operación en el mercado chileno y los distintos negocios que involucren a las compañías. Con ello, la autoridad fiscalizadora emite un informe sobre esos mercados determinados y los efectos de la operación en ellos y, con esto, decide si aprobarla o no.

Cabe recordar que, justamente, la competencia es una materia que ha generado debate respecto a esta operación en otras jurisdicciones. La compañía resultante controlará dos grandes estudios (Paramount y Warner Bros.); los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max de Warner; dos cadenas de noticias, CNN y CBS; y decenas de canales de cable.

Actores de Hollywood como Joaquin Phoenix, Jane Fonda y Mark Ruffalo han salido a manifestarse contra el acuerdo señalando que disminuirá las oportunidades para creadores, presionando los puestos de trabajo.

Asimismo, Paramount se juega mucho en los resultados del proceso regulatorio: la compañía acordó pagar una penalización de US$ 7.000 millones si es que se bloquea el acuerdo, además de una penalización de 25 centavos por acción cada trimestre después del 30 de septiembre si la transacción no se concreta.



Esto se suma a los US$ 2.800 millones que ya pagó a Netflix por ruptura de contrato, dado que este gigante del streaming fue la primera empresa en lanzarse por Warner, pero desistió de igualar los US$ 111.000 millones ofertados por Paramount.