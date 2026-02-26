Paramount se encamina a cerrar acuerdo por Warner Bros tras salida de Netflix

Los Ángeles / Nueva York

Paramount Skydance está a punto de imponer su oferta para comprar Warner Bros Discovery (WBD) después de que Netflix dijera que no mejorará su propuesta por el legendario estudio de Hollywood, tras una batalla de meses para adquirir el grupo.

Netflix señaló el jueves que no igualará la oferta mejorada de US$ 31 por acción presentada por Paramount para el grupo de Hollywood, luego de que WBD la declarara previamente una propuesta “superior”.

“Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, la operación ya no es financieramente atractiva, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, afirmaron los co-CEO Ted Sarandos y Greg Peters en un comunicado.

Las acciones de Netflix subieron 11% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, ya que los inversionistas celebraron la decisión de retirarse de una de las mayores operaciones en la historia de los medios, que habría implicado importantes riesgos antimonopolio.

Se trata de un giro llamativo para Paramount, que en octubre se acercó por primera vez a Warner Bros con una propuesta de acuerdo e inició un proceso de ofertas por el codiciado activo de medios. Netflix cerró en diciembre un acuerdo por US$ 27,75 por acción para comprar WBD, lo que otorgó al negocio un valor empresa de casi US$ 83 mil millones.

La oferta mejorada de Paramount incluyó un pago de US$ 0,25 por acción por cada trimestre en que la operación no se concrete después de fines de septiembre, una garantía de una break fee de US$ 7 mil millones si no es aprobada por los reguladores y una oferta para cubrir la termination fee de US$ 2,8 mil millones adeudada a Netflix.

La propuesta de Paramount por WBD abarca la totalidad del negocio, incluyendo CNN y HBO.