La Moneda cierra la puerta a modificar feriados irrenunciables y precisa que el Mepco no sería eliminado

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que en el Gobierno “nadie piensa en destruir la legislación ambiental, pero sí hacerla más ágil y flexible para tener mejor inversión privada”.

El Gobierno descartó este miércoles realizar modificaciones a los cinco feriados irrenunciables que actualmente posee el país, en medio del debate abierto por el Arzobispado de Santiago y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Así lo afirmó el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien sostuvo que los retiros de tramitación de algunos proyectos de la administración anterior no buscan generar enfrentamiento y, por el contrario, buscan dinamizar la economía y recuperar el crecimiento “sin afectar la legislación ambiental”.

En el marco de una actividad en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), García Ruminot -tras participar en el programa “Conoce a tu ministro”-, sostuvo que no hay espacio para eliminar algunos de los feriados irrenunciables.

“Los cinco feriados irrenunciables, que son Navidad, Año Nuevo, los dos días de Fiestas Patrias y el 1 de mayo, no estamos pensando en moverlos, son irrenunciables”, sentenció.

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Ruminot reconoció que “se ha dado la discusión sobre lo que ocurre el día Viernes Santo, que no es un feriado irrenunciable, y donde monseñor (Fernando) Chomali ha llamado a que los grandes centros comerciales no abran para permitir que sus trabajadores puedan guardar como día Santo ese día viernes”.

Sobre ello precisó que “esta es una opinión personal. Creo que es absolutamente compatible el funcionamiento de centros comerciales con la participación en las actividades religiosas”.

Urgencias legislativas

El ministro de la Segpres también defendió los retiros de decretos de Contraloría en las áreas de Energía y Medio Ambiente y algunos proyectos de la administración anterior, como el de negociación colectiva ramal. “No creo que estemos haciendo nada que sea disruptivo ni nada que vaya a hacer que las fuerzas políticas vean en el Gobierno una animosidad o un ánimo de crear discordia”, señaló.

Sostuvo que en el Ejecutivo de José Antonio Kast “nadie piensa en destruir la legislación ambiental, pero estamos revisando la normativa para hacerla más ágil y flexible para tener mejor inversión privada”.

Explicó que “la regulación no puede ser algo que trabe el desarrollo de las inversiones y no se pueda hacer nada” y planteó que “este Gobierno tiene la gran oportunidad de hacer reformas estructurales que nos permitan volver a crecer a tasas más altas o seguiremos estancados”.

Cambios al Mepco

García Ruminot también abordó las medidas que prepara el Gobierno para hacer frente al alza internacional del petróleo, indicando que “el ministro de Hacienda está trabajando intensamente en construir una fórmula que sea lo más equilibrada posible, porque estamos conscientes que un alza de los combustibles inevitablemente trae aumentos de precios de productos básicos y finalmente trae un aumento del IPC”.

Sostuvo que “el precio internacional del petróleo ha venido aumentando significativamente. Es probable que en los próximos días, próximas semanas siga aumentando y eso nos origina una dificultad mayor, porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos es caro”.

El ministro encargado de la relación con el Legislativo adelantó que las medidas se darán a conocer “pronto". "Esto tiene que ser relativamente rápido, me imagino que puede ser esta semana o a más tardar los primeros días de la próxima semana” y afirmó que “que no necesariamente se va a tratar de la eliminación del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles). Por eso hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda”.