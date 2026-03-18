La Moneda cierra la puerta a modificar feriados irrenunciables y precisa que el Mepco no sería eliminado
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que en el Gobierno “nadie piensa en destruir la legislación ambiental, pero sí hacerla más ágil y flexible para tener mejor inversión privada”.
Noticias destacadas
El Gobierno descartó este miércoles realizar modificaciones a los cinco feriados irrenunciables que actualmente posee el país, en medio del debate abierto por el Arzobispado de Santiago y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Así lo afirmó el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien sostuvo que los retiros de tramitación de algunos proyectos de la administración anterior no buscan generar enfrentamiento y, por el contrario, buscan dinamizar la economía y recuperar el crecimiento “sin afectar la legislación ambiental”.
En el marco de una actividad en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), García Ruminot -tras participar en el programa “Conoce a tu ministro”-, sostuvo que no hay espacio para eliminar algunos de los feriados irrenunciables.
“Los cinco feriados irrenunciables, que son Navidad, Año Nuevo, los dos días de Fiestas Patrias y el 1 de mayo, no estamos pensando en moverlos, son irrenunciables”, sentenció.
Ruminot reconoció que “se ha dado la discusión sobre lo que ocurre el día Viernes Santo, que no es un feriado irrenunciable, y donde monseñor (Fernando) Chomali ha llamado a que los grandes centros comerciales no abran para permitir que sus trabajadores puedan guardar como día Santo ese día viernes”.
Sobre ello precisó que “esta es una opinión personal. Creo que es absolutamente compatible el funcionamiento de centros comerciales con la participación en las actividades religiosas”.
Urgencias legislativas
El ministro de la Segpres también defendió los retiros de decretos de Contraloría en las áreas de Energía y Medio Ambiente y algunos proyectos de la administración anterior, como el de negociación colectiva ramal. “No creo que estemos haciendo nada que sea disruptivo ni nada que vaya a hacer que las fuerzas políticas vean en el Gobierno una animosidad o un ánimo de crear discordia”, señaló.
Sostuvo que en el Ejecutivo de José Antonio Kast “nadie piensa en destruir la legislación ambiental, pero estamos revisando la normativa para hacerla más ágil y flexible para tener mejor inversión privada”.
Explicó que “la regulación no puede ser algo que trabe el desarrollo de las inversiones y no se pueda hacer nada” y planteó que “este Gobierno tiene la gran oportunidad de hacer reformas estructurales que nos permitan volver a crecer a tasas más altas o seguiremos estancados”.
Cambios al Mepco
García Ruminot también abordó las medidas que prepara el Gobierno para hacer frente al alza internacional del petróleo, indicando que “el ministro de Hacienda está trabajando intensamente en construir una fórmula que sea lo más equilibrada posible, porque estamos conscientes que un alza de los combustibles inevitablemente trae aumentos de precios de productos básicos y finalmente trae un aumento del IPC”.
Sostuvo que “el precio internacional del petróleo ha venido aumentando significativamente. Es probable que en los próximos días, próximas semanas siga aumentando y eso nos origina una dificultad mayor, porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos es caro”.
El ministro encargado de la relación con el Legislativo adelantó que las medidas se darán a conocer “pronto". "Esto tiene que ser relativamente rápido, me imagino que puede ser esta semana o a más tardar los primeros días de la próxima semana” y afirmó que “que no necesariamente se va a tratar de la eliminación del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles). Por eso hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trainfes debuta con modelo de alianzas en RedSalud Vitacura y anuncia expansión regional
La startup lanza este miércoles su primera asociación bajo el “método Trainfes” el que permitirá a centros de salud usar su dispositivo y plataforma parea rehabilitar a pacientes con parálisis. Con esta modalidad, llegará a Argentina, Colombia y México este semestre.
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete