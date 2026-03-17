Kast vuelve a Santiago y encabezará reunión para definir respuesta del Gobierno ante inminente alza del precio de los combustibles por Medio Oriente
El Presidente también abordó el retiro del proyecto de negociación ramal y de una serie de decreto de Medio Ambiente.
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Luego de lo que fue su gira por el norte del país, el Presidente de la República, José Antonio Kast, adelantó lo que sigue en su agenda al aterrizar en Santiago, donde el tema central será la respuesta del Gobierno al inminente aumento de precios de los combustibles este jueves, debido a los efectos de la guerra en Medio Oriente.
Así, el mandatario señaló que esta tarde en La Moneda se realizará una reunión "con las personas que están viendo el tema en los distintos ministerios para tomar una decisión”
El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) está bajo la mirada de Kast, ya que según manifestó, “en una semana podemos perder entre US$ 50 millones hasta US$ 100 millones, US$ 150 millones, US$ 200 millones, dependiendo del valor del petróleo”.
El Presidente aseveró que claramente no se puede seguir evitando un alza del petróleo con la política del Mepco, ya que Chile no puede aislarse del resto del mundo, sobre todo en el escenario local, que definió como una “crisis fiscal”.
Respecto al futuro que pueda tener el mecanismo, que subsidia los combustibles cuando éstos experimentan alzas, Kast declaró que “uno tiene que tomar decisiones. Son duras. Y por eso invitamos también a las personas a pensar qué es lo que tiene que hacer la autoridad en un momento determinado”, dejando en suspenso la determinación final sobre el instrumento creado en 2014.
Retiro de decretos y proyectos de la era Boric
Antes de retirarse del norte del país, Kast fue consultado por el retiro de la Contraloría de más de 40 decretos del Ministerio de Medio Ambiente, argumentando que "bueno, el día de ayer vimos el efecto positivo que puede tener una máquina excavadora para construir futuro, y el futuro se construye en base a seguridad y empleo".
“Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente. Y en eso, hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestrictamente la ley”, afirmó.
A esto sumó el millonario anuncio de un proyecto de inversión de parte de la minera BHP, por US$ 5.000 millones, por lo que invitó a los distintos sectores políticos a ver “qué es lo que la ciudadanía requiere. Crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo, empleo. Y esto apunta en esa línea.
El jefe de Estado también se refirió al retiro del Congreso del proyecto de negociación ramal iniciado por el Gobierno de Gabriel Boric: "Es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes. Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir”.
El Presidente aseguró que la decisión llega luego de una priorización de las más de 850.000 personas sin empleo formal. “Hay veces que se genera mucho debate desde el punto de vista político, pero cuando uno va recorriendo las distintas comunas, las distintas ciudades, lo que más le piden las personas es seguridad y trabajo".
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