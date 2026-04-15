Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Contraloría blinda venta del 10% de Quebrada Blanca entre Enami y Codelco tras descartar irregularidades

El órgano determinó, además, que no existió conflicto de interés por parte de las autoridades del gobierno anterior que figuraban en los directorios de ambas estatales.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 19:20 hrs.

Codelco Enami gremios Quebrada Blanca Patricia Marchetti
<p>Contraloría blinda venta del 10% de Quebrada Blanca entre Enami y Codelco tras descartar irregularidades</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Federación de Camioneros Centro-Sur advierte que 20% de la flota ha dejado de circular por alza de combustibles y nuevo ajuste elevaría cifra a 30%
2
Mercados

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
3
Economía y Política

Otra señal de la caída de los ahorros del Fisco: deuda neta del Estado cierra el 2025 en su nivel más alto desde 1990
4
Empresas

Estados financieros de CLC abren debate sobre el rol de las auditoras y los perjuicios para accionistas minoritarios
5
DF LAB

Ministra Lincolao declaró tener un fondo mutuo por casi US$ 57 millones en Estados Unidos
6
Empresas

Empresas Gasco anuncia inversión de US$ 146 millones para este año y suma a exComandante en Jefe del Ejército al directorio
7
Empresas

Parque Arauco renueva su directorio y suma cinco nuevos rostros a la mesa
8
Empresas

Dos propiedades y participación en sociedad agrícola: el patrimonio declarado por el ministro Martín Arrau
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete