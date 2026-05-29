David Bravo, economista: “Llevamos 40 meses con tasas del 8% o más, pero ahora esta alza es compleja"

Treinta y cuatro días tiene la Mesa de Reactivación Laboral para presentar su informe con propuestas concretas -no principios- para reactivar el mercado del trabajo. La instancia es dirigida por el economista David Bravo, quien a esta altura es un ícono de las comisiones asesoras, y cuenta con la participación de otros reconocidos expertos en materia laboral, entre ellos, Alejandro Micco, Cecilia Cifuentes y María José Zaldívar.

La Mesa se reúne entre cuatro y cinco veces a la semana, la mayoría de las veces de forma telemática, y desde el fin de semana ha estado analizando las más de 80 propuestas que recibieron a través del canal ciudadano que abrieron.

Esta semana comenzaron las audiencias con organizaciones como Comunidad Mujer, Fundación Cristo Vive, Multigremial de Emprendedores, InfoCap, Fundación Emplea del Hogar de Cristo, entre otras; y la próxima se reunirán con otras 20 entidades, entre martes y jueves. El 12 de junio es la fecha límite para sus conclusiones, aunque Bravo asegura que les va a faltar tiempo. En conversación con Señal DF, el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, aborda los objetivos de la Mesa, analiza el proyecto tributario del gobierno y defiende la importancia de ordenar las cuentas fiscales, todo esto en medio de una nueva alza del desempleo.

- La tasa de desocupación subió al 9,1% en el trimestre febrero-abril, el nivel más alto desde junio de 2021, influida por la mayor fuerza de trabajo. ¿Qué lectura hace de los datos?

- Los números que entregó el INE son ciertamente muy malos. Una tasa de desocupación de 9,1% es un empeoramiento respecto a lo que hemos visto en los últimos años. De todas maneras, tiene una constante: llevamos 40 meses con tasas del 8% o más, pero ahora esta tasa al alza es compleja. Todavía faltan 258 mil empleos para poder alcanzar la misma tasa de desocupación que teníamos antes de la pandemia. La tasa de ocupación de 56,7% es tan baja como la que teníamos en el año 2010, que fue un año de crisis.

Todos los termómetros del mercado laboral son indicadores que están marcando fiebre. Y este empeoramiento que hemos tenido en los últimos tres meses es bastante coherente con la caída de 0,5% en la actividad económica. Entonces, evidentemente, empeora la actividad económica, la situación del empleo se deteriora aún más dentro de una situación de emergencia laboral.

- ¿Qué trabajo ha estado realizando la comisión estas semanas de funcionamiento con miras a enfrenar esta emergencia laboral?

- Es una comisión que, a diferencia de otras, parte de la base de un diagnóstico más o menos común y se va a concentrar en propuestas. El Ministro del Trabajo nos expresó el sentido de urgencia y ante ello la comisión se constituyó el 8 de mayo y estamos apuntando al 12 de junio para tratar de concluir nuestro trabajo, o, al menos, ya estar en la parte final. Tuvimos harto éxito con las propuestas ciudadanas, nos llegó una gran cantidad de información y nos dimos cuenta que también había harto material al que dedicarle tiempo a analizar.

Adicionalmente nosotros nos hemos juntado varias veces en la semana, tuvimos en la semana una reunión en el Ministerio del Trabajo con el ministro, donde nos juntamos más o menos a contarle un poco dónde estábamos, qué es lo que estamos haciendo.

Ninguna persona que realmente aprecie el valor del trabajo debería tener un pensamiento que fuera anti crecimiento económico”.

- ¿Qué temáticas se están abordando en el trabajo de la mesa?

- Las temáticas nuestras son todo lo que tenga que ver con el mercado laboral y que tenga que ver con empleo, así como en términos generales, pero estamos abordando empleo femenino, en jóvenes, en grupos más vulnerables. Básicamente todos los que están más afectados por la situación del estancamiento en el empleo, mirando propuestas específicas y tratando de entender el problema de estos distintos grupos. Estamos también mirando todo el tema de capacitación laboral, porque es un tema bien relevante, especialmente además con lo que está en el proyecto de reconstrucción

- ¿Todavía no hay un esbozo de medidas que vayan a estar incorporadas en el informe final? Además de las propuestas ciudadanas, cada integrante debe tener su propio planteamiento…

- La parte final de nuestro trabajo es poner todo sobre la mesa y tratar de hacer un balance de lo que vamos a recomendar. Es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Ahora, ya se puede ver por los comentarios que cada uno hace, las preguntas, etc., que en realidad va a haber una importante convergencia en muchas de estas cosas. El desafío para nosotros es alto, porque también nos hemos propuesto ser lo más concretos posible. Por ejemplo, “hay que fortalecer el empleo” no es una medida, es un principio, es algo que es importante. Algunas cosas se van a poder hacer, otras no, pero nuestra tendencia más bien es a buscar en todas ellas cómo se pueden aplicar. Y para eso ayuda que la comisión tenga una combinación de personas. Hay personas que fueron autoridades, expertos del mercado laboral. Puede ser que nos vaya a faltar tiempo, especialmente en la parte más importante. Estamos haciendo el mejor esfuerzo posible, no va a ser perfecto, pero en lo que se pueda aportar pienso que va a ser relevante.

- Aún con discrepancias entre distintos expertos, se habla de una emergencia laboral. ¿Cuánto responde a factores estructurales y cuánto puede responder a la gestión de una administración en específico?

- Yo he tenido una postura muy clara sobre la causa de esto y los problemas que ha habido. Y obviamente he tenido discrepancias con los ministros del gobierno anterior, de Trabajo y de Hacienda, en esta materia; en particular por las medidas que se tomaron y que nos han generado una bifurcación. Los datos de América Latina y de la OCDE y los nuestros van en dirección contraria. Mientras América Latina y la OCDE han ido recuperando y mejorando sus tasas de ocupación, Chile no las ha logrado recuperar.

La situación objetiva es seria y la pregunta es cómo podemos ayudar, más allá de la perspectiva que cada uno puede tener sobre cómo llegamos acá. La pregunta más relevante para las personas y para el país es cómo podemos salir de esto. Todos sabemos, además, y pienso que cada uno de los que está en la mesa se da cuenta que la forma clara de salir de acá es con más crecimiento económico. Pero mientras eso ocurre, mientras subimos el ritmo de crecimiento de la economía, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar? Eso es lo que estamos tratando de responder.

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- El ministro Rau dijo que las propuestas iban a estar orientadas a capacitación, reconversión y formación. ¿Cómo conversa ese objetivo con la eliminación o la modificación sustancial que se le quiere hacer a la franquicia tributaria del Sence en el proyecto de reforma tributaria?

- Conversa bastante bien, porque el ministro Rau ha dicho que el que esa eliminación de la franquicia se pusiera en el proyecto de reconstrucción no quiere decir que no tengamos política de capacitación. Y básicamente esa eliminación, que es una medida muy drástica, se asienta sobre la base de un diagnóstico que es de larga data y que está basado en que no ha habido evidencia de que el instrumento haya colaborado en la empleabilidad y en los salarios de las personas.

Teniendo tanto tiempo ese diagnóstico y siendo bastante cuantiosa la cantidad de recursos, cerca de US$300 millones al año que se invierten ahí en algo que tiene o muestra poco impacto, es legítimo preguntarse qué es lo que hay que hacer, porque lo razonable sería que hubiera habido ya una reforma o se hubiera modificado. Independientemente de lo que vaya a resultar en el Congreso, si el Congreso va a ir en una vía o en otra o se va a validar, creo que es una gran oportunidad para que nos hagamos las preguntas correctas. Y esas preguntas son, evidentemente tiene que haber programas de capacitación, la pregunta es cuáles son, qué características tienen. Porque si la franquicia se mantiene, quedó en evidencia a mi juicio con esta discusión, que hay que hacer los ajustes necesarios. La pregunta es, al haber eliminado a la franquicia, ¿estamos eliminando algo relevante? Y si es así, ¿cómo se tiene que reponer? ¿Cómo se tendría que reponer? Ahí vamos a dar nuestra opinión.

- ¿Qué análisis hace del crédito tributario al empleo que se está proponiendo? ¿Es un buen instrumento o sería más conveniente destinar esos recursos a otro tipo de medidas que incentiven el empleo? Porque una de las críticas más profundas que se le hace a este crédito tributario es que no incentiva la contratación, sino que retiene.

- Como mesa estamos enfocados en cómo poder contribuir a la discusión complementaria al proyecto. Respecto de este crédito tributario del empleo, que es bastante voluminoso y masivo, también ahí queremos tomar cierto cuidado, en el sentido de que evidentemente en una situación de problema del mercado laboral, herramientas como subsidios, por ejemplo, son una opción. Entonces nuestra idea va a ser tratar de analizar para este contexto en el que nos encontramos cuáles son las distintas herramientas.

Yo mismo mencioné -no como parte de la discusión de la mesa- que este era un crédito que apuntaba en lo positivo a compensar los incrementos en costos que hoy día están enfrentando y afectando a las personas que están en torno al salario mínimo. Entonces ese es el foco y si eso es así, evidentemente que está abordando ese tema que es complejo y que podría llevarnos a que la situación actual no sólo sea la que tenemos, sino que incluso peor, porque tenemos un problema de incremento en costos. Siempre a las herramientas hay que medirles costo y beneficio, y la pregunta es si esa es la herramienta que entrega el mayor beneficio considerando el costo que tiene.

No hay evidencia de que el Sence haya colaborado en la empleabilidad y en los salarios de las personas”.

- Una de las críticas que se ha hecho en torno a este crédito tributario es que con esos recursos se podría financiar completa la sala cuna y eso reactivaría el mercado laboral femenino. ¿Cuál es el análisis que está haciendo la mesa en torno a ese punto en particular?

- Todos los que estamos en la mesa, cada uno ha sido un ferviente impulsor de hacer la reforma a la sala cuna. Ahí no tenemos muchas dudas al respecto. El gobierno también ha dicho que va a entregar sus indicaciones. Entendemos las restricciones fiscales que hay y todos esos elementos también van a estar en el análisis que hagamos. No creo que tengamos tantas diferencias en lo que se vaya a plantear.

- Pero dentro del análisis que están haciendo, ustedes tienen claro, me imagino, si la tarea se enfoca en incentivar la contratación o si se enfoca en retener el empleo actual. Porque si se enfoca en lo primero, sala cuna es la alternativa de consenso. Si se enfoca en lo segundo, el crédito tributario podría ser una alternativa.

- Hay que hacer muchas cosas en paralelo. No hay balas de plata acá y el ideal es abordar todas las dimensiones. No basta con que sala cuna sea un elemento que lleva mucho tiempo. Sería reduccionista quedarse solamente con una, y por eso es muy importante también que Chile aborde el tema fiscal, porque los desafíos que tenemos son múltiples. Entonces, necesitamos volver a poner en orden todas las cuentas fiscales de las que Chile se caracterizó por un buen tiempo, porque eso nos va a permitir dar también el salto adicional que necesitamos en políticas como las que estamos mirando hoy día.

- Es claro que el mercado laboral está muy presionado por distintas razones ¿Es el crecimiento económico la única vía para descomprimir esa presión?

- Es una condición fundamental para que los esfuerzos sean consistentes en el tiempo y es también lo que explica que nosotros no nos estemos recuperando. ¿Cómo podría extrañar esta tasa de desocupación del 10% de mujeres, 8,9%, alza en el desempleo, justo cuando al mismo tiempo nosotros vemos el Imacec en el primer trimestre que tuvo caída? Es bastante coherente. Necesitamos crecer para mejorar las cuentas fiscales, para poder acelerar y mejorar el empleo. Por eso la discusión sobre el proyecto de reconstrucción es importante. No se trata, a mi juicio, de una discusión simplemente de pobres y ricos, o a quién le bajan los impuestos, estamos tratando de que la trayectoria de crecimiento de la economía se mueva. Ninguna persona con conocimiento de economía, ninguna persona que realmente aprecie el valor del trabajo debería tener un pensamiento que fuera anti crecimiento económico.

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- La tasa de desocupación subió al 9,1% en el trimestre febrero-abril, el nivel más alto desde junio de 2021, influida por la mayor fuerza de trabajo. ¿Qué lectura hace de los datos?

- Los números que entregó el INE son ciertamente muy malos. Una tasa de desocupación de 9,1% es un empeoramiento respecto a lo que hemos visto en los últimos años. De todas maneras, tiene una constante: llevamos 40 meses con tasas del 8% o más, pero ahora esta alza es compleja. Todavía faltan 258 mil empleos para poder alcanzar la misma tasa de desocupación que teníamos antes de la pandemia. La tasa de ocupación de 56,7% es tan baja como la que teníamos en el año 2010, que fue un año de crisis. Todos los termómetros del mercado laboral son indicadores que están marcando fiebre. Y este empeoramiento que hemos tenido en los últimos tres meses es bastante coherente con la caída de 0,5% en la actividad económica. Entonces, evidentemente, empeora la actividad económica, la situación del empleo se deteriora aún más dentro de una situación de emergencia laboral.

- A dos semanas de tener que entregar el informe, ¿estas cifras cuánto presionan las medidas que van a presentar? ¿Qué tan inmediatas tendrán que ser?

- Esta mesa de reactivación laboral se conformó el 8 de mayo, justo después de que se entregaron las cifras del INE del mes pasado. Las cifras de hoy día simplemente refuerzan la responsabilidad que sentimos todos los que estamos ahí: lo menos que podemos hacer es trabajar para algo que pueda ser de utilidad. Esperamos que el esfuerzo pueda valer la pena, pero eso se dirá después cuando se entreguen y se conozcan los resultados.