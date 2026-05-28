En visita al Biobío, Larroulet aborda rebaja a impuesto corporativo: "La evidencia muestra que los impuestos al capital los termina pagando el trabajador"
En el marco de actividades académicas en la Universidad del Desarrollo (UDD) en Concepción, el economista, académico y exministro abordó la urgencia de aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional y enfatizó la necesidad de tramitarlo de manera íntegra y no disgregada.
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En el marco de sus actividades académicas en la Universidad del Desarrollo (UDD) en Concepción, donde además sostuvo encuentros con gremios y autoridades locales para analizar la propuesta legislativa que se debate en el Congreso, el economista, académico y exministro Cristián Larroulet abordó la urgencia que reviste la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional y el impulso reactivador que podrían tener sus medidas para la Región del Biobío.
En conversación con DF Regiones, el economista fue categórico al enfatizar desde el primer momento que la aprobación de este paquete de medidas, actualmente en tramitación parlamentaria, debe hacerse de manera íntegra y no disgregada.
Según su diagnóstico, la crisis económica y laboral que atraviesa el Biobío no admite dilaciones. La región no sólo lidera la desocupación a nivel nacional, sino que “es de las que tiene más demoras en la aprobación de los proyectos de inversión"
Así también el sector pesquero ha debido sortear cambios regulatorios que han impactado su desarrollo y proyecciones. "La industria ha planteado que en el Gobierno anterior no se cumplieron, ni se respetaron las leyes propias del Estado de Derecho porque terminaron expropiándole una parte importante de la fracción de la captura de pesca a la cual tenían derecho"
"Negarse a conversar el tema es taparse los ojos"
Frente a las voces parlamentarias que se opusieron incluso a la idea de legislar la propuesta, Larroulet advirtió que "negarse a conversar el tema es taparse los ojos" y calificó dicha postura como un "profundísimo error"
Consultado sobre si fue un error del Gobierno presentar las medidas como un solo bloque, lo descartó de plano. "No, yo creo que no. Porque agreguémosle a este tema de la gravedad de la situación, agreguémosle también la urgencia"
Reforma tributaria
Desde una perspectiva macroeconómica, el académico desestimó las críticas que tildan la iniciativa de ser una reforma tributaria encubierta, señalando que "aquí hay un problema de velo ideológico"
Sobre los efectos regresivos de mantener altas cargas impositivas al capital en una economía abierta
Matriz productiva regional
Finalmente, Larroulet valoró las oportunidades para diversificar la matriz productiva en la Región del Biobío, fuertemente respaldada por un ecosistema académico que "potencia el conocimiento de una manera reconocida"
A esto sumó las oportunidades en infraestructura, argumentando que si se logran destrabar los permisos ambientales y aprobar las leyes necesarias, "esto sería un boom de empleo"
Concluyó con una visión optimista basada en las ventajas comparativas locales. "Yo por ejemplo, tengo gran confianza en lo que va a ser Huachipato en el futuro"
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