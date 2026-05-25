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Jacqueline Sepúlveda, rectora UdeC: “El conocimiento que producimos debe incidir en las grandes decisiones del país”

La doctora Sepúlveda es la primera mujer, en 107 años de historia, en sentarse en el sillón de Enrique Molina y desde allí busca que la casa de estudios se posicione como referente para contribuir al desarrollo productivo y social del país.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 17:20 hrs.

universidades Concepción productividad Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Jacqueline Sepúlveda, rectora UdeC: “El conocimiento que producimos debe incidir en las grandes decisiones del país”</p>

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