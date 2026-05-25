Máximo Pacheco sorprende en su último día en Codelco y presenta su renuncia como director de Novandino Litio: "No quiero motivar una odiosa controversia"

En un video difundido entre los trabajadores, el exministro se despidió sentidamente de Codelco citando el poema de un poeta francés: "Partir es morir un poco".

En su último día como presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, envió una carta pasando la posta a quien será su sucesor en el cargo, el economista Bernardo Fontaine, donde no solo hizo un repaso de algunos de los hechos icónicos de su gestión y del "hermoso recorrido" en la estatal, sino que también informó sorpresivamente con su renuncia como presidente del directorio de Novandino Litio, la empresa conjunta con SQM que ayudó a concretar durante su mandato.

Si bien en la misiva de dos páginas Pacheco hace énfasis en que su elección como timonel de la nueva firma de litio fue realizada por la unanimidad de los directores elegidos por ambas empresas, agrega: "He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demendar mi renuncia al cargo de director en Novandino Litio".

En esa línea, el exministro expresa: "Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño. El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional".

"Y como no quiero motivar una odiosa controversia, por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Novandino Litio", cierra Pacheco antes de firmar.

"Partir es morir un poco"

A la medianoche de este lunes 25 de mayo finaliza el mandato de cuatro años de Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco. Y en sus últimas horas liderando la estatal -que han estado cargadas por las repercusiones de la sobreestimación en las cifras de producción de diciembre-, un video suyo despidiéndose muy sentidamente de la compañía y sus trabajadores ha sido difundido a través de distintos canales.

En el registro de casi cinco minutos, Pacheco recuerda que la primera vez que entró a la cuprera fue en marzo de 1990 como vicepresidente ejecutivo de Operaciones y que, desde ese entonces, "aprendí a querer a la empresa; Codelco me enseñó a amarla y respetarla". "Codelco es una empresa camiseteada y eso le hace muy bien a Chile", agrega mientras se ven distintas imágenes de trabajadores.

Respecto del aporte de la compañía al país, el exministro de Energía destaca que en los últimos 10 años Codelco financió la construcción de medio millón de viviendas sociales "y quedó incluso algo más para financiar otros programas", dice, agregando: "Por eso amo y respecto el trabajo de cada uno de ustedes. Trabajo abnegado, comprometido y altamente profesional. Por todo eso los felicito. Me voy orgulloso de lo que hemos sido capaces de construir en estos cuatro años".

Sin embargo, el momento más emotivo del video llega justo después de que Pacheco enumera los avances y asociaciones alcanzadas durante su gestión. "Son muchos los avances, pero si tengo que elegir un orgullo por sobre todos es haber contribuido a un clima de paz laboral. Espero ser recordado como alguien que siempre privilegió el diálogo, porque así se construyen los acuerdos que perduran con conversación, colaboración y respeto".

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Acto seguido, el timonel de Codelco citó el famoso poema del destacado poeta y dramaturgo francés, Edmond Haraucourt (1856-1941), "Partir es morir un poco".

"'Partir es morir un poco', dice el poema del francés poeta francés Edmond Haraucourt, que refleja lo que sentí cuando dejé Codelco en 1994 y que hoy vuelvo a experimentar con la misma intensidad. Cada despedida, dice el autor, implica dejar una parte de uno mismo en aquello que se ama. 'En la suprema despedida -agrega el poeta-, dejamos el alma sembrada'. ¿Cuánto se siembra en cada adiós? y aquí hemos sembrado compromiso, esfuerzo, aprendizajes, amistades; hemos sembrado historia compartida", expresó Pacheco.

Tras manifestar sus "sinceros agradecimientos", el presidente cierra el video diciendo a los trabajadores: "Cuídense mucho y sigamos entre todos y todas cuidando a Codelco, porque aquí no solo se produce cobre, aquí se construye un Chile con más oportunidades todos los días".