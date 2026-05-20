Startup chilena que digitaliza y automatiza operaciones en terreno de empresas con IA prepara expansión regional
Luuk, que desarrolló una plataforma para mejorar la gestión de procesos operacionales que integra inteligencia artificial, sumará sus primeros clientes en Colombia y Brasil.
Noticias destacadas
Luuk fue fundada en 2020 por el publicista Cristóbal Pacheco y los hermanos Cristián y Francisco Karmy. La firma chilena desarrolló una plataforma para gestionar y automatizar operaciones en terreno de diferentes industrias, como logística, servicios, retail y minería, y digitalizar procesos empresariales manuales, centralizando información operacional y mejorando la visibilidad en tiempo real.
Para este año, la firma apunta a ampliar su base de clientes en Argentina, Perú y México, y durante el segundo semestre se expandirá a Colombia. Además, apunta a consolidar su llegada al mercado brasileño a inicios de 2027.
Pacheco, CEO de la firma, explicó que operan bajo un modelo de software como servicio (SaaS), con tarifa mensual o anual de uso. Dijo que la plataforma permite levantar y digitalizar información en terreno de las empresas a través de una aplicación móvil, como checklists (listas de chequeo), formularios, flujos de trabajo o evidencias fotográficas.
“Muchas veces las empresas tienen información manual y un desorden gigante. No tienen trazabilidad, no saben lo que está pasando. Y el gasto de horas hombre, entre recolectar un dato y traspasarlo a un sistema digital es muy grande. Nuestros clientes hoy reducen hasta un 80% los tiempos en horas hombre”, afirmó el ejecutivo.
Indicó que también operan con un esquema “offline first”; es decir, que puede recolectar datos sin conexión y después cargarlos a la nube.
El año pasado, Luuk comenzó a integrar inteligencia artificial (IA) en la plataforma con un “agente contextualizado”, que opera como un chat conversacional que utiliza datos propios de cada empresa, interpreta y resume la información operacional, y entrega recomendaciones específicas.
“Creamos una tecnología que se llama Sigilo, que encripta estos datos y se los manda a modelos de lenguaje poderosos que procesan esta información y la devuelven también encriptada. Y Luuk después la interpreta (...) Eso le da una seguridad muy grande a las empresas”, comentó Pacheco.
En 2021, la startup fue seleccionada por el programa Build de Start-Up Chile, donde se adjudicó $ 15 millones, y en 2023 cerró una ronda ángel por unos US$ 85 mil.
Expansión
Pacheco dijo que actualmente Luuk cuenta con 100 clientes -de diferentes tamaños- distribuidos entre Chile, Argentina, México y Perú. Entre ellos, destacó a SQM, Scania, Agunsa y Achoclonados.
El ejecutivo explicó que este año la firma busca profundizar su presencia en Argentina, México y Perú, y durante el segundo semestre sumarán sus primeros clientes en Colombia. En paralelo, preparan su entrada a Brasil a través de Scania para inicios de 2027.
“La estrategia de expansión es crecer desde los clientes que tienen sucursales u operaciones afuera. Con Scania, por ejemplo, ahora tenemos un acercamiento bien importante en Brasil. Y Colombia también es parte de nuestra hoja de ruta, porque es un mercado que tiene una adopción tecnológica muy alta”, añadió Pacheco.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup chilena que digitaliza y automatiza operaciones en terreno de empresas con IA prepara expansión regional
Luuk, que desarrolló una plataforma para mejorar la gestión de procesos operacionales que integra inteligencia artificial, sumará sus primeros clientes en Colombia y Brasil.
Escala contienda por proyecto Alto Santorini en Reñaca: inmobiliaria presenta recurso de reposición a Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar
La empresa alega que la caducación del permiso de construcción no procede ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales. El representante legal aseguró que la firma ejercerá sus “derechos en las instancias pertinentes”.
No da lo mismo: lo que dice el año de ingreso de migrantes a Chile sobre su situación de empleo
Un informe del Centro de Políticas Migratorias mostró que el período de llegada al país se asocia positivamente con el nivel de ingresos de los trabajadores extranjeros. Quienes llegaron en 2024 tienen un ingreso promedio de $ 582.638, en contraste con los $ 1.177.511 de quienes lo hicieron antes del año 2000.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete