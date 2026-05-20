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Innovación y Startups

Startup chilena que digitaliza y automatiza operaciones en terreno de empresas con IA prepara expansión regional

Luuk, que desarrolló una plataforma para mejorar la gestión de procesos operacionales que integra inteligencia artificial, sumará sus primeros clientes en Colombia y Brasil.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 16:15 hrs.

software plataforma Startups tecnología IA Marco Zecchetto
<p>Cristián Karmy, Cristóbal Pacheco y Francisco Karmy, fundadores de Luuk.</p>

Cristián Karmy, Cristóbal Pacheco y Francisco Karmy, fundadores de Luuk.

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