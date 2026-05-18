Edificios multifamily en la Región Metropolitana: arriendo promedio sube 27% pese a mayor vacancia

Consultora apunta a una incipiente expansión hacia comunas de mayores ingresos, tendencia que -afirma- podría profundizarse con la futura operación de la Línea 7 del Metro en sectores de Vitacura y Las Condes.

Un alza de 27% registró el arriendo promedio en los edificios destinados exclusivamente a alquiler residencial en la Región Metropolitana en el primer trimestre del año frente al cuarto anterior, según datos de la consultora Tinsa by Accumin

Este incremento en los precios se dio en un contexto de expansión de la oferta. Al cierre del periodo, se contabilizaron 165 proyectos activos, tras el ingreso de dos nuevos desarrollos en los primeros tres meses del año. Este mayor volumen de unidades disponibles, que aumentó un 6,5% hasta totalizar 2.195 departamentos en oferta inmediata, empujó levemente la vacancia promedio, la cual se situó en un 3,5% (una variación del 5,3% respecto al periodo anterior).

Rocío Cáceres, jefa de Estudios Inmobiliarios de Tinsa by Accumin, dijo que estas cifras reflejan la robustez del modelo. “La evolución del mercado evidencia la maduración del modelo de renta residencial, con niveles de absorción estables y una ocupación que se mantiene sobre el 95%, configurando un escenario de consolidación donde la demanda ha demostrado ser consistente”, sostuvo la experta, quien destacó que el mercado multifamily en la Región Metropolitana cerró el primer trimestre del año con un promedio de superficie de 44,3 m2 y gastos comunes de $ 98.036.

Agregó que el formato 1 dormitorio y 1 baño (1D-1B) fue el predominante, especialmente en comunas de alta densidad, mientras que las unidades de 2D-2B ganaron terreno en La Florida y Providencia bajo una lógica de demanda más familiar.

Segmentación

Según la consultora, a pesar del aumento en la vacancia provocada por la nueva oferta, el canon de arriendo promedio en la capital alcanzó los $ 547.347. No obstante, el informe advirtió una profunda segmentación de precios dependiendo de la ubicación geográfica. El sector oriente, donde existen departamentos de mayor superficie y dormitorios, lideró los valores: Vitacura promedió $ 1.616.479, seguido por Lo Barnechea ($ 1.388.730) y Las Condes ($ 1.151.967).

Las comunas del eje centro y poniente mantuvieron la oferta más competitiva, donde predominaron departamentos de 1 dormitorio. Estación Central registró el valor más accesible con $ 315.754, seguida por Independencia ($ 341.506) y Quinta Normal ($ 369.978). En un nivel intermedio de equilibrio entre precio y demanda se posicionaron Providencia ($ 874.861), Santiago ($ 589.688) y Ñuñoa ($ 592.925).

Para Cáceres, el crecimiento del mercado ya no se basa únicamente en la expansión a nuevos territorios. “El crecimiento del mercado hoy se explica por el fortalecimiento de zonas donde el modelo ya opera de forma consistente. Observamos una incipiente expansión hacia comunas de mayores ingresos, tendencia que podría profundizarse con la futura operación de la Línea 7 del Metro en sectores de Vitacura y Las Condes”, dijo la experta.

Añadió que la distribución de los proyectos multifamily continuó concentrada en zonas con alta conectividad y cercanía al transporte público. La comuna de Santiago lideró con el 30,9% de los proyectos totales, seguida por La Florida (9,7%), San Miguel (7,9%) y Ñuñoa (7,9%).

Un dato relevante del trimestre, dijo la ejecutiva, fue el comportamiento de la vacancia en zonas específicas. Mientras que Santiago presentó un sano 3,9% y Estación Central un 3,7%, la comuna de San Joaquín registró una vacancia del 42,9%. Esta cifra, según Tinsa, no responde a una falta de demanda, sino al impacto estadístico del ingreso de dos nuevos proyectos masivos durante el trimestre en esa zona.