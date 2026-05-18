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Edificios multifamily en la Región Metropolitana: arriendo promedio sube 27% pese a mayor vacancia

Consultora apunta a una incipiente expansión hacia comunas de mayores ingresos, tendencia que -afirma- podría profundizarse con la futura operación de la Línea 7 del Metro en sectores de Vitacura y Las Condes.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 08:00 hrs.

viviendas Construcción constructora Inmobiliario J. Troncoso Ostornol
<p>Edificios multifamily en la Región Metropolitana: arriendo promedio sube 27% pese a mayor vacancia</p>

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