Fabricados con restos de barcos: Grupo Patio crea nueva filial para vender pisos modulares
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En noviembre pasado, el Grupo Patio adquirió el 51% de Estructuras Marfil, empresa ligada a la venta y arriendo de galpones y bodegas modulares. El 51% pasó a manos de la firma inmobiliaria -hoy con Gabriela y Paola Luksic, Guillermo Harding y Eduardo Elberg como principales accionistas-, mientras que el 49% restante quedó en la propiedad del grupo MyA, de Gonzalo Martino (hijo) y Cristóbal Alonso.
Marfil opera en Perú, Colombia y México y de la mano de Patio han estado impulsando un plan para crecer en el extranjero.
Ahora, dieron un paso más allá y decidieron crear un spin-off de esta compañía, denominado Onblock, que se dedicará exclusivamente a la comercialización de pisos modulares.
Una curiosidad: la empresa produce los pisos a partir de materia prima reciclable que se obtiene de los cabos de buques -cuerdas duras- que quedan flotando en las costas del extremo sur del país.
“Tras su recolección y clasificación, se trituran y transforman, dando origen al piso, el cual es utilizado en múltiples industrias, como minería, construcción, agroindustria, operadores logísticos y puertos, entre otras, en los formatos de venta o arriendo”, explicaron desde la firma.
El gerente general de Estructuras Marfil, Nicolás Alonso, señaló: “Las necesidades generan oportunidades. Así fue como surgió esta nueva compañía, con el objetivo de cubrir las solicitudes de nuestros usuarios, quienes requerían constantemente pisos modulares para complementar sus estructuras”.
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