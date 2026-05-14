Agrosuper parte el año con resultados estables mientras descarta mayores efectos por gripe aviar
Las utilidades de la firma se elevaron en un 3,2% durante el primer trimestre; mientras que los ingresos cayeron un 1,6%.
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Agrosuper comenzó 2026 con resultados relativamente estables. Durante la tarde de este jueves, la compañía reportó utilidades por US$ 113 millones al cierre del primer trimestre, lo que representó un alza de 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, los ingresos retrocedieron levemente un 1,6%, totalizando US$ 1.157 millones.
Según detalló la firma en su análisis razonado, el desempeño del trimestre estuvo impulsado principalmente por el segmento carnes, donde el aumento en los precios promedio de venta logró compensar la caída en volúmenes comercializados y las mayores presiones de costos. En el periodo, dicha división registró ingresos por US$ 674 millones, un incremento de 1,4% frente al mismo trimestre de 2025.
En contraste, el negocio acuícola se vio afectado por menores precios promedio de venta y un mayor pago de aranceles en Estados Unidos, factores que fueron parcialmente compensados por un aumento en los volúmenes comercializados. Así, el segmento cerró el trimestre con ingresos por US$ 482 millones, lo que significó una caída de 3,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Gripe aviar
En la entrega de resultados, la compañía también abordó el reciente brote de influenza aviar detectado en la Región Metropolitana, específicamente en instalaciones productivas ajenas a Agrosuper.
En ese contexto, la empresa aseguró que el impacto operacional y comercial ha sido acotado y significativamente menor al registrado durante el episodio de 2023.
“En este caso, la implementación de los nuevos acuerdos de zonificación permitió la reapertura temprana de los principales mercados, incluido Estados Unidos, Puerto Rico, México, Canadá y Filipinas. Más allá del evento sanitario, el pollo continúa consolidándose como la principal proteína impulsora del crecimiento del consumo global, en un contexto marcado por un mercado bovino con oferta estructuralmente limitada y precios elevados”, sostuvo la firma.
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