Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Agrosuper parte el año con resultados estables mientras descarta mayores efectos por gripe aviar

Las utilidades de la firma se elevaron en un 3,2% durante el primer trimestre; mientras que los ingresos cayeron un 1,6%.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 18:05 hrs.

Agrosuper Agricultor Agricultura pollos resultado de empresas Laura Guzmán
<p>Agrosuper parte el año con resultados estables mientras descarta mayores efectos por gripe aviar</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Codelco al rojo tras auditoría por producción: descargos de ejecutivos apuntarían a uso de norma interna que permite excepciones
2
Economía y Política

Comisión de Hacienda despacha el proyecto de reactivación: avanza la rebaja del impuesto a las empresas, pero se cae eliminación de franquicia tributaria Sence
3
Economía y Política

¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones
4
Empresas

Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como presidente del directorio
5
Economía y Política

Instancia legislativa rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA
6
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
7
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
8
Empresas

Así va la temporada de resultados en Chile: utilidades superan estimaciones previo al gran repunte que se espera para SQM
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete