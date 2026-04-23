China prohíbe las importaciones de aves de corral de Chile debido a la gripe aviar
La prohibición, con efecto inmediato, afecta a todas las aves de corral y productos relacionados procedentes de Chile.
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China prohibió las importaciones de aves de corral procedentes de Chile debido a un reciente brote de gripe aviar en el país, dijo la autoridad aduanera china en un comunicado.
La prohibición, con efecto inmediato, afecta a todas las aves de corral y productos relacionados procedentes de Chile, dijo el Gobierno, alegando la necesidad de proteger su industria ganadera y la bioseguridad.
Cualquier producto avícola chileno ilegal que se encuentre en la frontera será destruido por las autoridades aduaneras, agregó la agencia.
China ya había suspendido anteriormente las exportaciones procedentes de Chile debido a la gripe aviar. El país reanudó el comercio con el país sudamericano a finales de 2024 tras una suspensión de 18 meses a causa de la gripe aviar.
Antes de la pausa, China era el tercer mercado avícola más importante de Chile, con unas exportaciones en 2022 que alcanzaron unas 29.000 toneladas, lo que constituía el 15% de las exportaciones avícolas de Chile.
China ha endurecido recientemente los controles fronterizos tras notificar un brote de fiebre aftosa en 219 reses en su región noroccidental a finales de marzo.
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