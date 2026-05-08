El Sernac emite alerta de seguridad por problemas con tapas de botellas de dos modelos marca Thermos
Se trata de SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar comercializados en Chile entre 2018 y 2026.
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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad, tras un aviso de la Importadora y Distribuidora KW SpA, respecto de las botellas de acero inoxidable para alimentos, marca Thermos, ya que estarían implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores debido a un desperfecto en las tapas de las tazas.
En específico, se trata de dos modelos: SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar comercializados en Chile entre 2018 y 2026.
La empresa informó que en ambos modelos afectados, existen tapas de botellas de acero inoxidable que no contienen un mecanismo de válvula liberadora de presión. Este defecto puede ocasionar que la tapa salga eyectada, al mantener alimentos por más del tiempo recomendado, pudiendo ocasionar accidentes.
Según la información entregada por la empresa distribuidora existen en total 7.700 unidades en esta condición en Chile (2.000 unidades en manos de personas consumidoras, 5.000 en tránsito y 700 en stock). Es importante aclarar que los productos afectos a esta alerta, en el caso de Chile, son sólo aquellos importados entre 2018 y 2022, ya que posterior a esa fecha, todas las importaciones ya incluían los modelos con tapas con válvulas de escape incorporadas.
Accidentes reportados
Conforme a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (USCPSC), la empresa ha recibido al menos 27 informes de consumidores que fueron afectados por este defecto, resultando en lesiones por impacto, laceraciones e incluso la pérdida permanente de la visión.
Estos incidentes habrían ocurrido debido a mantener más del tiempo aconsejado, comidas dentro de los termos, que podrían fermentar y generar este exceso de presión. Sin embargo, con respecto a Chile, a la fecha no se han registrado accidentes o lesiones derivadas de esta condición en el territorio nacional.
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