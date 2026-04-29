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Gonzalo Bofill por proyecto de reconstrucción: “Esta reforma va en la dirección correcta…sin crecimiento no hay políticas sociales sostenibles”

El empresario llamó a políticos y autoridades a lograr acuerdos porque “la historia muestra que el desarrollo no está asegurado y países que en algún momento fueron referentes terminaron perdiendo su lugar”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 08:20 hrs.

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<p>En su calidad de timonel de la Fundación P!ensa de la Región de Valparaíso, Bofill valoró el proyecto de reactivación.</p>

En su calidad de timonel de la Fundación P!ensa de la Región de Valparaíso, Bofill valoró el proyecto de reactivación.

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