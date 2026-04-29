Gonzalo Bofill por proyecto de reconstrucción: “Esta reforma va en la dirección correcta…sin crecimiento no hay políticas sociales sostenibles”
El empresario llamó a políticos y autoridades a lograr acuerdos porque “la historia muestra que el desarrollo no está asegurado y países que en algún momento fueron referentes terminaron perdiendo su lugar”.
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El presidente de empresas Carozzi, Gonzalo Bofill, en su calidad de timonel de la Fundación P!ensa de la Región de Valparaíso valoró el proyecto de reactivación y reconstrucción presentado por el gobierno afirmando que luego de años de mal desempeño económico como país “hoy hay motivos para pensar en un cambio, volver a crecer y recuperar la responsabilidad fiscal”.
En el marco de su exposición en la 13 asamblea anual de P!ensa -que tuvo como invitado al ministro de Hacienda Jorge Quiroz- sostuvo que lo anterior servirá “para recuperar el tiempo perdido, generar empleo formal, ofrecer mejores oportunidades y dar así mayor seguridad a las familias” enfatizando “qué duda cabe que la mejor política pública es el pleno empleo”.
El empresario sostuvo que “Chile necesita una economía pujante y un Estado moderno” y al mismo tiempo dijo estar expectante porque en esta región hay más de US$10 mil millones en potenciales inversiones, una cifra que equivale a más de 80 veces el total de la inversión pública regional anual del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Planteó que “necesitamos avanzar en este ámbito. Por eso vemos con buenos ojos las iniciativas que se han presentado en el último tiempo y esperamos que nuestros legisladores y nuestros políticos actúen con responsabilidad construyendo acuerdos que nos permitan retomar la senda del crecimiento”.
Acotó que “ya vimos algunas señales en este sentido y, poco a poco,se ha sentado una idea central que sin crecimiento no hay políticas sociales sostenibles”.
Auguró que de cara a la discusión del proyecto de reactivación en el congreso “sabemos que se vienen días complejos. El debate público será intenso y en más de una ocasión se verá tensionado por simplificaciones que no ayudan a comprender la magnitud de los desafíos que enfrentamos”.
Precisó que “también habrán preocupaciones legítimas y esta discusión ofrecerá la oportunidad de introducir mejoras” reforzando que “pero eso no cambia el hecho de que esta reforma va en la dirección correcta. Ese es el tipo de economía que Chile necesita recuperar y esa es la visión que empujamos desde la Fundación P!ensa”.
Bofill sostuvo que “la historia muestra que el desarrollo no está asegurado. Países que en algún momento fueron referentes terminaron perdiendo su lugar”, recordando los casos de Argentina y Venezuela.
Cerró sus palabras indicando “que estos casos nos sirvan de advertencia. La calidad de la política depende de liderazgos capaces de asumir desafíos por complejos y adversos que sean; y también necesitamos reconstruir confianzas y lograr acuerdos que perduren en el tiempo”.
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