“Hay que tener cuidado con la naturaleza de los ajustes”: exministro Aninat advierte sobre plazos de protecto miscelánea

El extitular de Hacienda durante el gobierno del exPresidente Frei-Ruiz Tagle alertó también sobre el riesgo de la votación.

El exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, manifestó sus reparos este miércoles ante el proyecto de reconstrucción y reactivación Nacional impulsado desde el gobierno.

Quien liderara la cartera durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, aseguró que, debido a su edad -y experiencia-, prefiere mantener una opinión “más moderada y tranquila” sobre la situación actual.

“He visto pasar muchas cosas (…) hemos visto que el país sube, baja, va y viene”, sostuvo, añadiendo que “estamos en un país bien cíclico”.

Sin embargo, destacó que Chile sigue siendo “el país más estable y con más perspectiva de largo plazo de Latinoamérica” en cuanto a sus fundamentos actuales.

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Bajo ese contexto, el economista advirtió que “hay que tener cuidado con la naturaleza de los ajustes”, haciendo alusión a la velocidad de las reformas. Explicó que existe “una disyuntiva entre limpiar las cosas al tiro -y bruscamente- para después aspirar a tener mejores cifras de empleo, de productividad y de PIB, frente al problema de que el costo del ajuste se vive de inmediato”.

Asimismo, Aninat advirtió sobre el impacto social de estas medidas: “Los inversionistas consumen poco, pero la clase popular consume casi todo su ingreso”, mencionando además que “a la inversión le cuesta llegar, porque la región está mala”.

En esa línea, el exjefe de la billetera fiscal dijo esperar “que haya una buena transacción positiva y objetiva en el Congreso, ahora que llega al 'área chica' en el Senado”.

Al ser consultado por los riesgos asociados a estrecha votación de un proyecto amplio, Aninat aseguró que “eso se puede hacer en dictadura, pero en democracia no”, subrayando que bajo la coyuntura actual “se retaca el gasto y, por lo tanto, lo que esperamos es que el PIB no pueda subir”.





