Tomás Rau ratifica compromiso con proyecto de sala cuna en su debut ante el plenario de la OIT

Este lunes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, expuso en el plenario de la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, organizado por la OIT, instancia en la cual la autoridad puso énfasis en la crisis del mercado laboral que vive el país.

“Chile lleva 40 meses con una tasa de desempleo superior al 8%”, advirtió Rau, recalcando que este escenario está afectando en especial medida a las mujeres, cuya tasa de desempleo llega a 10,5%.Por ello, dijo la autoridad, el gobierno tiene por objetivo impulsar el proyecto de sala cuna.

“Este 15 de junio presentaremos un proyecto de sala cuna universal, para que todas las trabajadoras y trabajadores de Chile tengan acceso a este beneficio, con esto corregiremos una inequidad de larga data, hoy la ley carga el costo de la sala cuna sobre las empresas de 20 o más trabajadoras, lo que encarece la contratación de mujeres”, dijo Rau.