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China CRCC suma nuevos frentes con el Estado y solicita más plazo para obras hospitalarias en Coquimbo y O’Higgins

Estos casos se añaden a los conflictos que ha enfrentado la firma asiática en la Línea 7 de Metro y en la concesión Talca-Chillán.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Laura Guzmán salud hospital constitución Concesiones China
<p>China CRCC suma nuevos frentes con el Estado y solicita más plazo para obras hospitalarias en Coquimbo y O’Higgins</p>

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