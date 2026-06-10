Betterfly adquiere startup mexicana en US$ 100 millones y alista llegada a EEUU

Nima Pourshasb, CEO y cofundador de Minu junto a Eduardo della Maggiora, CEO y cofundador de Betterfly.

El unicornio chileno compró a Minu, una plataforma de beneficios corporativos con más de un millón de usuarios.

Una nueva compañía sumó Betterfly a su portafolio. La empresa chilena de salud, seguros y beneficios adquirió Minu, una startup mexicana enfocada en el bienestar financiero corporativo.

La compra, según personas con conocimiento de la operación, se cerró en US$ 100 millones y se ubicaría entre los mayores negocios entre startups en la región.

Con esto, la firma fundada por los hermanos Eduardo y Cristóbal della Maggiora suma nueve startups adquiridas.

Minu es una plataforma de beneficios corporativos fundada en 2019, con más de 2 mil clientes empresa y un millón de usuarios de firmas como Grupo Modelo, Liverpool, Televisa Univisión, Coppel y Avis. En 2024 levantaron una serie B de US$ 30 millones y, en total, han recaudado más de US$ 50 millones con inversionistas como Next Billion Capital Partners, Flourish Ventures, QED Investors, Endeavor Catalyst y FinTech Collective.

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Llegada a Estados Unidos

La adquisición se enmarca en medio de los preparativos de Betterfly para expandirse a Estados Unidos, mercado donde ya cuenta con equipos en Miami y la zona de Silicon Valley, en California.

“Con esta base estamos listos para establecer un nuevo estándar de beneficios corporativos en la región y para pavimentar nuestra entrada a EEUU”, dijo en un comunicado el CEO Eduardo della Maggiora.

La startup confirmó que ha cerrado alianzas con corredores y compañías de seguros en ese país y que “en las próximas semanas iniciará operaciones en un mercado de salud y beneficios que supera los US$ 5 billones”.

De esta manera, EEUU será el cuarto mercado en que el unicornio social tiene presencia, además de Chile, España y México.

En marzo de 2025, tras una reestructuración del negocio, se supo que Betterfly despidió a 30 personas del equipo y cerró sus operaciones de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Según DF MAS, las razones apuntaron a "enfocar nuestros recursos en las oportunidades de mayor impacto. Estados Unidos representa un mercado de salud 30x veces más grande que esos cinco países combinados".

Y que estas salidas serían para lograr “foco en nuestra plataforma de salud integral”y, precisamente, acelerar su llegada a EEUU.