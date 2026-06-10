Betterfly adquiere startup mexicana en US$ 100 millones y alista llegada a EEUU
El unicornio chileno compró a Minu, una plataforma de beneficios corporativos con más de un millón de usuarios.
Noticias destacadas
Una nueva compañía sumó Betterfly a su portafolio. La empresa chilena de salud, seguros y beneficios adquirió Minu, una startup mexicana enfocada en el bienestar financiero corporativo.
La compra, según personas con conocimiento de la operación, se cerró en US$ 100 millones y se ubicaría entre los mayores negocios entre startups en la región.
Con esto, la firma fundada por los hermanos Eduardo y Cristóbal della Maggiora suma nueve startups adquiridas.
Minu es una plataforma de beneficios corporativos fundada en 2019, con más de 2 mil clientes empresa y un millón de usuarios de firmas como Grupo Modelo, Liverpool, Televisa Univisión, Coppel y Avis. En 2024 levantaron una serie B de US$ 30 millones y, en total, han recaudado más de US$ 50 millones con inversionistas como Next Billion Capital Partners, Flourish Ventures, QED Investors, Endeavor Catalyst y FinTech Collective.
Llegada a Estados Unidos
La adquisición se enmarca en medio de los preparativos de Betterfly para expandirse a Estados Unidos, mercado donde ya cuenta con equipos en Miami y la zona de Silicon Valley, en California.
“Con esta base estamos listos para establecer un nuevo estándar de beneficios corporativos en la región y para pavimentar nuestra entrada a EEUU”, dijo en un comunicado el CEO Eduardo della Maggiora.
La startup confirmó que ha cerrado alianzas con corredores y compañías de seguros en ese país y que “en las próximas semanas iniciará operaciones en un mercado de salud y beneficios que supera los US$ 5 billones”.
De esta manera, EEUU será el cuarto mercado en que el unicornio social tiene presencia, además de Chile, España y México.
En marzo de 2025, tras una reestructuración del negocio, se supo que Betterfly despidió a 30 personas del equipo y cerró sus operaciones de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Según DF MAS, las razones apuntaron a "enfocar nuestros recursos en las oportunidades de mayor impacto. Estados Unidos representa un mercado de salud 30x veces más grande que esos cinco países combinados".
Y que estas salidas serían para lograr “foco en nuestra plataforma de salud integral”y, precisamente, acelerar su llegada a EEUU.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Club Hípico de Punta Arenas demanda indemnización luego que el ministro Poduje frenara millonaria expropiación
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete