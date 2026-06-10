GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco
La operación pone fin a un proceso de venta que se extendió por varios meses entre la gestora de fondos de capital privado Southern Cross y la administradora ligada a Nicolás Noguera.
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La venta de Rentas y Desarrollo Baker quedó definitivamente cerrada. Tras un proceso que se extendió por varios meses y que había entrado en su fase final a fines de marzo, GSI Capital materializó la adquisición de la totalidad de las acciones de la compañía inmobiliaria ligada a estaciones de servicio de Aramco en Chile.
“Nos complace anunciar que el Fondo Moneda GSI Rentas Comerciales IV, a través de Inmobiliaria GSI Baker SpA, ha materializado la adquisición de la totalidad de las acciones de Rentas y Desarrollo Baker SpA”, informó este miércoles GSI Capital, administradora de fondos de inversión, a través de su cuenta de LinkedIn.
La operación contempla un portafolio de 95 propiedades comerciales, entre las que destacan 88 estaciones de servicio Aramco distribuidas a lo largo de Chile. Estos activos se encuentran arrendados a largo plazo a Esmax, operador de una amplia red de estaciones de servicio en el país.
Con la compra, GSI Capital completó la adquisición de más de 155 estaciones de servicio para los fondos que administra. La operación fue liderada por el equipo integrado por Nicolás Noguera, Tomás Ovalle Noguera, Sebastián Valdivieso y Baltazar Echeverría Paul. Según palabras de la firma, esta compra consolida “su posición como líder y pionero en este nicho del mercado inmobiliario chileno”.
Operación
Por el lado comprador, GSI Capital junto con el respaldo de Moneda Patria, fue asesorada legalmente por CEPD Abogados. Scotiabank participó como banco asesor y principal financista, mientras que Banco de Chile también intervino en la transacción.
Y por el lado vendedor participaron Southern Cross, encabezada por Jaime Besa, Raúl Sotomayor y Giovanni Di Battista Espinoza, y Ameris, vehículo mediante el cual la compañía poseía el 100% de Baker. Los vendedores contaron con la asesoría de Barros & Errázuriz, LarraínVial y CBRE.
El socio y gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, Raimundo Silva, señaló a DF que “la venta de Baker marca un hito en una de las historias de creación de valor más relevantes del private equity en Chile. Tras la adquisición de Petrobras Chile, su desarrollo y posterior venta a Aramco, Southern Cross culmina una etapa muy significativa de ese ciclo de inversión con la monetización de un portafolio inmobiliario de gran escala y calidad”.
En la misma línea, Agustín Achondo, también gerente de finanzas corporativas del banco de inversión, agregó que “esta transacción reafirma la profundidad y sofisticación del mercado de capitales chileno. En activos de renta de largo plazo indexados a UF, los inversionistas locales cuentan con ventajas estructurales que les permiten competir exitosamente frente a inversionistas internacionales”.
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