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GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

La boutique de inversiones alternativas ligada a Nicolás Noguera y Moneda Patria, entre otros socios, habría pagado aproximadamente US$ 290 millones por la compañía inmobiliaria.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 20:25 hrs.

Fondos de inversión AGF Bencinas Aramco Cristóbal Muñoz
<p>GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross</p>

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