GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross
La boutique de inversiones alternativas ligada a Nicolás Noguera y Moneda Patria, entre otros socios, habría pagado aproximadamente US$ 290 millones por la compañía inmobiliaria.
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Tras 10 meses en proceso de venta y una recta final que duró solo dos semanas, la gestora de fondos de capital privado Southern Cross selló la venta de Rentas y Desarrollos Baker, empresa inmobiliaria que se posiciona como el principal arrendador en Chile de estaciones de servicio de Aramco.
El proceso había entrado en su fase definitoria el pasado 31 de marzo, cuando la administradora -ligada a Raúl Sotomayor, Norberto Morita y Jaime Besa- recibió cinco ofertas vinculantes por la compañía. Entre los interesados finales se encontraron actores del mercado financiero local y un extranjero.
Y durante la tarde de este jueves, Southern Cross cerró finalmente el proceso. Luego de dos semanas de negociaciones, la firma selló la venta de Baker a la gestora de fondos local GSI Capital, ligada a Nicolás Noguera y Moneda Patria, entre otros socios.
La administradora se hizo con el 100% de las acciones de la compañía inmobiliaria. La transacción habría tenido un valor de aproximadamente US$ 290 millones.
GSI cuenta con experiencia en la gestión de estaciones de servicio, activos con los que comenzó su negocio de gestión de fondos de renta comercial y de los que actualmente mantienen más 60 servicentros a lo largo del país en cartera.
En el proceso, Southern Cross fue asesorado por LarrainVial -liderado por Agustín Achondo- y por CBRE en Estados Unidos, a cargo de Tim Gifford, y, en lo legal, contó con el estudio Barros & Errázuriz. Mientras que la negociación fue encabezada por Besa, socio de Southern Cross y presidente de Baker.
Por su parte, GSI fue asesorado legalmente por CEPD Abogados.
La operación fue anunciada por Ameris -que administra el vehículo mediante el que Southern Cross poseía el 100% de Baker- a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
"La materialización de la transacción se encuentra sujeta a condiciones habituales para este tipo de operaciones, las que se esperan se encuentren cumplidas dentro del plazo de 60 días, sin perjuicio de que no es posible prever con seguridad la fecha en que ello ocurra", apuntó el documento.
Besa y GSI: “Es el socio adecuado” para Baker
Baker es la sociedad inmobiliaria que controla la mayoría de los terrenos donde operan las estaciones de servicio de Aramco (exPetrobras). La compañía nació como resultado de la separación y spin-off de los activos inmobiliarios de Esmax, tras la adquisición por parte de Southern Cross de la operación de Petrobras Chile en 2017.
Desde entonces, el trabajo de la gestora de Sotomayor, Morita y Besa se centró en la institucionalización de su estructura, profesionalización de sus procesos y expansión de su base de activos. Ello en la búsqueda de creación de valor inmobiliario.
A través de un comunicado, Besa destacó que “Baker representa un ejemplo sobresaliente de nuestra filosofía de inversión: identificar activos con valor subyacente, diseñar una estrategia de transformación estructural y ejecutarla con disciplina para maximizar su potencial”.
“Lo que comenzó como un portafolio inmobiliario dentro de un negocio de distribución de combustibles es hoy una plataforma líder, institucional y altamente diferenciada en el mercado chileno”, añadió.
Asimismo, apuntó que “GSI es el socio adecuado para liderar la próxima etapa de crecimiento de Baker".
La cartera
En cuanto a su portafolio, Baker actualmente posee en cartera 95 propiedades a lo largo de Chile, incluyendo 89 contratos de arriendo de largo plazo con Aramco -que opera 88 estaciones de servicio y 63 tiendas de conveniencia en propiedades de la compañía vendida a GSI-, además de 47 contratos adicionales con otros arrendatarios comerciales.
En 2025, sus ingresos superaron los $ 15.852 millones, reflejando un crecimiento respecto de períodos anteriores por la incorporación de metros cuadrados arrendables.
El 87% de las rentas proviene de los 89 contratos con Esmax, filial chilena de Aramco, la mayor empresa petrolera a nivel mundial.
Asimismo, ha comenzado a trabajar en anteproyectos para sus terrenos, los cuales combinan viviendas, oficinas, bodegas y locales comerciales.
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