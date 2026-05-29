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IPSA abre al alza y recupera la marca de 10.900 puntos por expectativa de acuerdo de paz en Medio Oriente

Por su parte, Wall Street tanteaba nuevos máximos históricos, mientras el petróleo Brent retrocedía 2% hasta los US$ 91,8 el barril, camino a registrar un descenso de 11% a nivel semanal y de 19% en el conjunto de mayo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 09:43 hrs.

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<p>IPSA abre al alza y recupera la marca de 10.900 puntos por expectativa de acuerdo de paz en Medio Oriente</p>

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