IPSA abre al alza y recupera la marca de 10.900 puntos por expectativa de acuerdo de paz en Medio Oriente
Por su parte, Wall Street tanteaba nuevos máximos históricos, mientras el petróleo Brent retrocedía 2% hasta los US$ 91,8 el barril, camino a registrar un descenso de 11% a nivel semanal y de 19% en el conjunto de mayo.
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Las bolsas en general subían este viernes, ya que los inversionistas están esperanzados de que Donald Trump ponga su firma a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar un período de negociaciones nucleares con Irán.
El S&P IPSA chileno avanzaba 0,3% a 10.922,71 puntos, principalmente impulsado por SQM-B (1,5%), que informó resultados esta semana y recibió importantes compras de uno de sus grupos controladores. Temprano se supo que la tasa de desempleo nacional subió a máximos de casi cinco años.
En Wall Street, el Dow Jones subía 0,3%, el S&P 500 0,2% y el Nasdaq 0,1%, en busca de nuevos máximos históricos. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,3% y el FTSE 100 de Londres un leve 0,1%. El que destacó en Asia fue el japonés Nikkei (2,5%), con un fuerte salto este viernes y un alza de 11,9% a nivel mensual.
El petróleo Brent retrocedía 2% a US$ 91,8 por barril, camino a registrar un descenso de 11% a nivel semanal y de 19% en el conjunto de mayo.
Axios y luego otros medios informaron este jueves sobre un memorando de entendimiento que extendería el actual alto el fuego por otros 60 días, para iniciar negociaciones más sustanciales sobre los principales puntos de desacuerdo entre EEUU e Irán.
El acuerdo incluiría el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz, y que el flujo de tráfico sería "sin restricciones". Todas las minas colocadas por Irán tendrían que ser retiradas en un plazo de 30 días. El tema del uranio enriquecido iraní y su derecho a enriquecerlo en el futuro se negociará en paralelo con un alivio de sanciones y descongelamiento de activos.
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