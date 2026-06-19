Bolsa chilena abre al alza mientras Enel Américas se dispara 10% tras nuevo programa de recompra de acciones
La moción busca adquirir hasta 5% de las acciones suscritas y pagadas de la empresa, en un plazo de 90 días y considerando un premio de hasta 15% sobre el promedio de tres meses antes del anuncio.
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La bolsa chilena abrió al alza este viernes, tras eventos corporativos locales y reportes de que Israel pactó una tregua con Hezbolá, situación que podría permitir el avance de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.
El S&P IPSA subía 0,2% a 10.858,52 puntos, de nuevo buscando una tímida recuperación, esta vez con un inusual protagonismo de Enel Américas (10,1%), seguido más de lejos por Colbún (2,8%) y Andina-B (2,1%).
La firma de capitales italianos alcanzaba un precio de $ 82,9 tras convocar a una junta extraordinaria de accionistas para el 23 de julio, con el objetivo de votar una nueva recompra de acciones (la última tuvo lugar en agosto del año pasado).
La moción de Enel busca adquirir hasta 5% de sus acciones suscritas y pagadas, en un plazo de 90 días y considerando un premio de hasta 15% sobre el promedio de tres meses antes del anuncio. Vale decir, el precio propuesto es de hasta $ 91,1 en esta instancia preliminar.
Bolsas internacionales
El petróleo Brent caía levemente a US$ 79,5 por barril, borrando alzas previas de la jornada tras la noticia de que Israel pactó un alto al fuego con Hezbolá, según reportaron medios de prensa. Irán había suspendido las conversaciones nucleares con EEUU -eje del acuerdo de paz aprobado esta semana-, citando la ofensiva israelí contra el grupo militante aliado.
No habrá referencias desde Nueva York, por el feriado estadounidense del Día de la Emancipación (Juneteenth). En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,1% y el FTSE 100 de Londres perdía 0,3%, con lo que el primero se dirigía a un alza semanal de más de 2%, y el segundo a una caída cercana al 1%.
Previamente, el Nikkei (0,3%) japonés subió por séptima sesión consecutiva, cerrando en nuevos máximos históricos gracias a un avance de 7,9% a nivel semanal. En tanto, las bolsas chinas permanecieron cerradas por el feriado nacional del Festival del Bote del Dragón.
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