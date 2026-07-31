IPSA pierde los 11.000 puntos en apertura mientras inversionistas siguen resultados, política monetaria y tensión geopolítica

El índice caía 0,4%, en buena medida presionado por SQM, tras una baja en el precio del litio. En cuanto a Wall Street, el Nasdaq avanzaba 1,3%, el S&P 500 ganaba 0,7% y el Dow Jones subía 0,4%.

La bolsa chilena abrió a la baja este viernes, camino a cerrar una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal (Fed) y la incertidumbre sobre el conflicto geopolítico en Medio Oriente.

El S&P IPSA caía 0,4% hasta los 10.987,75 puntos, con pérdidas encabezadas por SQM-B (-1,7%) -que tiene una de las mayores ponderaciones-, Banco de Chile (-1,3%) y Parque Arauco (-1,2%), y así el índice revertía por el momento una parte de sus avances de la víspera.

La variación de SQM seguía a una caída diaria en el precio del litio. En tanto, las utilidades trimestrales de Parque Arauco sorprendieron a la baja, y así concluye el primer round de la temporada de resultados locales.

Los inversionistas también procesaban algunas noticias positivas sobre la economía chilena. La tasa de desempleo arrojó 9,4% en el trimestre abril-junio, cuando en promedio se esperaba que subiera a 9,5%.

Las cifras sectoriales de junio igualmente fueron mejores, en el margen, ya que las ventas minoristas subieron 5,1% interanual, por arriba del 3% de la estimación de consenso, mientras que la producción industrial subió 1,3%, contrario a la expectativa general de una contracción de 3,5%.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq avanzaba 1,3%, el S&P 500 ganaba 0,7% y el Dow Jones subía 0,4%. Las acciones de Amazon (14%) tiraban del carro tras sus buenos resultados, pero las de Apple (-9,3%) caían fuertemente por no satisfacer las exigencias del mercado.

En general las bolsas europeas y asiáticas registran ganancias. El más alcista de la jornada fue el coreano Kospi (17,9%), mientras que el japonés Nikkei (4%) igualmente destacó. Sin embargo, ambos registraron leves caídas en el neto de una semana marcada por la volatilidad en torno a la Inteligencia Artificial.

Un indicador del dólar global subía, pero tras dos sesiones de fuertes caídas. Esta semana, la Fed mantuvo la tasa de interés, sin darle al mercado una mayor claridad, lo que debilitó al dólar y disparó las tasas largas de EEUU a máximos de casi dos décadas.

Por su parte, el petróleo Brent seguía rondando los US$ 90 por barril, a la espera de noticias sobre el conflicto en Medio Oriente. Mientras EEUU e Irán han seguido intercambiando fuego, con algunas pausas, los traders están atentos a cualquier avance en negociaciones que permitan reestablecer una tregua y abrir el estrecho de Ormuz.