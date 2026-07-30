Ingresos de Parque Arauco suben un 17,9% el segundo trimestre, mientras las utilidades bajaron un 30,8%
La empresa explicó la caída en las ganancias por mayores gastos por unidades de reajuste, un aumento en los costos financieros y un menor aporte de sus empresas relacionadas.
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La cadena de centros comerciales Parque Arauco informó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026. La compañía reportó una disminución de 30,8% en sus utilidades, que alcanzaron los $ 18.353 millones.
"Este resultado combina la fortaleza del negocio operativo, reflejada en un resultado directo de la operación que creció 12,8%, con la presión de mayor gasto por unidades de reajuste, y mayores costos financieros de 28,5%. A ello se sumó una menor contribución de las empresas relacionadas, de (43,6)%", explicó la firma ligada al grupo Said.
Respecto a los ingresos, estos llegaron a $ 104.178 millones durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de 17,9% respecto del mismo período del año anterior.
La firma explicó que el desempeño fue impulsado por la integración nuevos activos -como Parque Arauco Kennedy Oriente (exOpen Plaza Kennedy) y Minka en Perú- , por una gestión comercial eficiente y el crecimiento orgánico del portafolio.
Las ventas de los locatarios alcanzaron los $ 920.727 millones, un incremento de 12,6% frente al segundo trimestre de 2025. El crecimiento estuvo liderado por Perú y Colombia, mientras que en Chile, la empresa destacó el aporte de activos como Arauco Maipú, Arauco Quilicura y Arauco El Bosque, aunque afirmó una caída en las compras de visitantes extranjeros principalmente argentinos.
“Estos resultados demuestran nuestra capacidad para crecer de manera eficiente en los tres mercados donde participamos, lo cual combinado con el exitoso aumento de capital realizado en este primer semestre del año, nos ha permitido reducir nuestro indicador de apalancamiento a 4,5 veces de deuda financiera neta sobre EBITDA”, afirmó Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.
Como parte de su estrategia de crecimiento, la empresa destacó además que durante el trimestre concluyó exitosamente su aumento de capital, mediante el cual recaudó cerca de US$ 300 millones.
Además firmó un memorando de entendimiento para adquirir el 100% de Mall Paseo Quilín, operación valorizada en aproximadamente US$119 millones, cuyo cierre podría concretarse durante el segundo semestre.
En paralelo, este jueves, Feller Rate elevó a “AA+” las clasificaciones de solvencia y de las líneas de bonos de Parque Arauco, con perspectivas “estables”. La clasificadora explicó que el alza responde principalmente al fortalecimiento relativo de su perfil crediticio y señaló que la compañía mantiene un perfil de negocios “satisfactorio” y una posición financiera “sólida”.
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