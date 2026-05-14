Así va la temporada de resultados en Chile: utilidades superan estimaciones previo al gran repunte que se espera para SQM

De mediana, la ganancias hasta el momento se ubican 12,2% por encima de sus respectivas estimaciones. Todo esto hace que el beneficio agregado esté sumando $ 2,88 billones, con un alza de 4,5% interanual que en gran medida obedece al histórico trimestre de Latam.

A grandes rasgos, la temporada de resultados del segundo trimestre ha sido positiva en Chile, con el mercado aún pendiente del significativo impulso que debiese mostrar SQM cuando publique sus números en la última semana de mayo.

Ya han reportado 22 de las 30 compañías del S&P IPSA, y si bien las utilidades crecieron en promedio 1,1% interanual, hubo una gran influencia negativa de emisores con caídas muy pronunciadas. La mediana, que "limpia" el efecto de estos valores más extremos, arrojó un alza de 5,3% respecto del primer cuarto de 2025.

Empresas CMPC, Cencosud, Colbún, Concha y Toro y SMU fueron las compañías no bancarias que arrastraron la media por sus caídas de doble dígito, y CAP quedó al margen por reportar pérdidas. Al contrario, Parque Arauco, Latam Airlines, Cenco Malls y Engie vieron alzas de más de 50% en su última línea.

En cuanto a los bancos -salvo por el Bci-, hubo también un impacto negativo. De hecho, si se excluye al sector financiero, las utilidades de estas 18 empresas no financieras del IPSA crecieron 4,4% interanual en promedio y 20,5% de mediana.

Se ha visto además un positivo margen de sorpresa respecto de las estimaciones de consenso, manteniendo fuera a los prestamistas, que reportan anticipadamente cada mes, y por ende no pueden someterse a este análisis.

De mediana, la ganancias hasta el momento se ubican 12,2% por encima de sus respectivas estimaciones. El promedio supone seis puntos porcentuales más, principalmente por una influencia desmedida del margen de sorpresa que trajo SMU, sobre una base pequeña y volátil.

Todo esto hace que, en pesos chilenos, el beneficio agregado esté sumando $ 2,88 billones (millones de millones), con un alza de 4,5% interanual que en gran medida obedece al histórico trimestre de Latam, cuyas ganancias abarcan 17,7% de lo que hasta el momento se ha reportado en el IPSA.

El crecimiento de las utilidades mejora al convertir a dólares, debido a que el tipo de cambio promedio se hundió casi $ 80 en el primer trimestre respecto de la base de comparación. Esto deriva en un alza de 13,7% hasta los US$ 3.248 millones para el conjunto.

A pesar de las sorpresas al alza, el apetito por acciones chilenas en general ha disminuido y el IPSA ha perdido todos sus avances del año, debido a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.

Haciéndose esperar

El recuento incluye a todas las empresas más influyentes del mercado local, a excepción de SQM, que tiene la publicación de sus resultados agendada para el 26 de mayo y, de acuerdo con las estimaciones, tendría una influencia muy positiva en el agregado.

Se espera que el gigante del litio reporte utilidades por US$ 380 millones, lo que representaría un alza de 175% a nivel interanual, la mayor entre todas las empresas del IPSA.

"Esperamos que el Ebitda de SQM aumente tanto en términos interanuales como intertrimestrales, ya que los precios del litio subieron significativamente durante el trimestre, respaldados por las expectativas de una mayor demanda de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y las continuas presiones del lado de la oferta en China", apuntó Citi-Banchile en su informe previo a la temporada de resultados.

También destacó que se espera que aumenten los volúmenes en el proyecto Novandino, lo que respaldaría aún más la mejora de los resultados, mientras que en la división de yodo, la corredora de bolsa prevé que los costos aumenten ligeramente debido al contexto internacional, lo que debería afectar modestamente a los márgenes.

"De cara al futuro, esperamos que los precios del litio se mantengan por encima de los US$ 18 mil por tonelada a lo largo de 2026. En combinación con los mayores volúmenes de litio previstos, esto debería compensar por completo los posibles aumentos de costos derivados de los mayores gastos de transporte y flete relacionados con el alza de los precios del combustible", anticipó.