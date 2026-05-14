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Así va la temporada de resultados en Chile: utilidades superan estimaciones previo al gran repunte que se espera para SQM

De mediana, la ganancias hasta el momento se ubican 12,2% por encima de sus respectivas estimaciones. Todo esto hace que el beneficio agregado esté sumando $ 2,88 billones, con un alza de 4,5% interanual que en gran medida obedece al histórico trimestre de Latam.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 12:32 hrs.

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<p>Así va la temporada de resultados en Chile: utilidades superan estimaciones previo al gran repunte que se espera para SQM</p>

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