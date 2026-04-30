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Resultados de eléctricas: el acuerdo de Enel Chile con la multinacional Shell que tomó por sorpresa al mercado

La empresa de capitales italianos se embolsó una ganancia extraordinaria de US$ 140 millones en el primer trimestre, y sus acciones mostraron resiliencia en una semana de fuertes pérdidas para la bolsa chilena.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 13:23 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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