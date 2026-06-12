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BYD prepara el desembarco de su tecnología de carga ultrarrápida en Chile

La firma china proyecta traer este año las primeras unidades de prueba de su sistema de carga de cinco minutos, mientras negocia con posibles socios el despliegue de la red.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 19:20 hrs.

China autos autos eléctricos Industria automotriz electromovilidad
<p>BYD prepara el desembarco de su tecnología de carga ultrarrápida en Chile</p>

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