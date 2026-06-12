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Crónica de la caída de Energy

El 5 de junio pasado se escribió el capítulo que parecer ser final para la cadena de gimnasios Energy, luego de que la propia empresa reconociera la imposibilidad de continuar, arrastrando deudas por más de $14 mil millones, mientras en sus cuentas bancarias exhibe solo $9 millones. El sorpresivo cierre tiene a clientes enfurecidos, pues incluso días antes, en el Cyber Day de inicios de mes, vendía membresías anuales a precios rebajados, por lo que ya evalúan demandas colectivas y hasta incluso acciones penales. Aunque la cadena es controlada por una firma de capital privado de origen argentino, el gerente y representante sigue siendo el fundador Alex Wiesner, coach de José Antonio Kast.

Por: Azucena González e Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Crónica de la caída de Energy</p>

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