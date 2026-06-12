Crónica de la caída de Energy

“A mis 58 años puedo decir con orgullo que siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida”, describía Alex Wiesner en el libro de su autoría Hasta los 100 bien, cuya primera edición data de octubre de 2025. En este libro, el empresario, que se describía allí como un “hombre feliz”, “entusiasta, extrovertido, amable y tranquilo” y en el que contaba que tenía una certificación como Health Coach en nutrición integrativa del Institute for Integrative Nutrition, relató parte de su vida profesional, marcada por el mundo fitness y los gimnasios. Primero bajo la marca Power House, que luego evolucionó a Energy Fitness Club.



El mismo negocio que hoy tiene a Wiesner (ver recuadro) en el ojo del huracán, con acusaciones de clientes enfurecidos por el repentino cierre de Energy, el viernes 5 de junio. A varios de ellos los dejó -denuncian- a medio camino con el uso de sus membresías ya pagadas. En una historia resumida, Energy se había acogido a una Reorganización Judicial (RJ) en diciembre de 2024, y seis meses después, el 10 de junio de 2025, había logrado abrochar un acuerdo de pago con los acreedores, asesorados por el estudio Nelson Contador Abogados. Pero luego vinieron señales de alerta, por incumplimientos al acuerdo de la RJ. La firma no había pagado cotizaciones previsionales de febrero, además de adeudar IVA y a la Tesorería General de la República unos $ 1 363 millones.



Todo terminó el viernes de la semana pasada, cuando la administración de Energy reconoció en la justicia el “irrecuperable” mal estado de los negocios, la “imposibilidad” de cumplir el acuerdo de RJ, y se allanó a la liquidación. Datos entregados a la justicia el 5 de junio, muestran que Energy debe en total $ 14 926 millones -los principales acreedores son Scotiabank Chile, BCI e Inmobiliaria Catedral-, y del otro lado, si bien exhibe un listado de bienes valorados en $ 12 539 millones, lo más valioso que presenta son sus marcas comerciales, avaluadas en $ 8 522 millones. Pero en cuentas bancarias sólo hay poco más de $ 9 millones. Otros $ 2 349 millones corresponden a bienes muebles.



Según fuentes allegadas a la administración de Energy, hoy Alex Wiesner es el gerente general de la compañía y funge de representante en los documentos legales, aunque en propiedad tiene una participación minoritaria del 2%. El accionista controlador, que entró en 2014 a Energy, es Victoria Capital Partners, una firma de inversiones basada en Argentina, presidida por Carlos García, un contador público de la Universidad Católica de Argentina, quien participa del directorio de Energy, mesa en la que también está otro socio de esa firma inversora, Alejandro Sorgentini.



A la fecha Energy se encontraba dentro de un período de gracia respecto del pago de capital de los créditos incluidos en la RJ, por lo que hasta ahora únicamente había hecho pago de intereses devengados a la época de la aprobación de la RJ.

Inflación, el IVA y tres interesados que no cerraron

¿Qué explica la caída de Energy? La misma firma fue dejando huella en variados escritos judiciales de sus tribulaciones. Tras identificar una etapa de expansión ocurrida entre 2014 y 2019, ocurrieron una seguidilla de hechos. Uno fue el estallido social. Luego, la pandemia, que implicó el cierre total de los gimnasios. Y más tarde, un nuevo escenario en la industria: ingresaron nuevos operadores internacionales con estructuras de bajos costos, hubo inflación -teniendo contratos indexados a la UF-, y la incorporación a partir de enero de 2023 del IVA a estos servicios, la ley 21 420. O sea, todo un cóctel de situaciones -el nuevo impuesto, altos precios de arriendo por local, y bajos precios de la competencia- que le impidieron trasladar estos costos al precio final.



Fuentes allegadas a la administración precisan que si la compañía no lograba aumentar sus ventas a niveles previos al acuerdo de RJ, no podía hacer frente al mismo acuerdo. Y ocurrió que no logró esos niveles de venta, y una vez que la empresa empezó a incumplir disposiciones del acuerdo, su venta bajó a niveles históricos, alcanzando en algunos períodos un 30% de la venta regular.



Esos mismos documentos judiciales de Energy permiten ver que la firma sostuvo conversaciones formales con potenciales inversionistas, al menos tres procesos de negociación para darle continuidad. Uno de éstos fue un inversionista del rubro extranjero, y dos actores del rubro nacionales. Pero ninguna alternativa al final cuajó.

El lío judicial y la venta de planes

En un escrito judicial la firma detalló que antes de la pandemia su base de ingresos recurrentes provenía de planes mensuales con cargo automático. Pero luego “producto de las necesidades de caja derivadas de la crisis”, la compañía comenzó a aumentar la venta de planes anuales prepagados, generando liquidez inmediata para cumplir obligaciones operacionales, financieras, previsionales y de arriendo. “Esta estrategia permitió sostener la operación durante varios años, pero fue debilitando progresivamente la base de ingresos recurrentes”, reconoció la compañía.



Y precisamente estos planes prepagados hoy están en el ojo del huracán, luego de que Energy mantuviera activas sus campañas comerciales, ofreciendo descuentos por un año de gimnasio hasta el mismo día de su cierre definitivo. Esto incluyó promociones realizadas durante el Cyber Day 2026, entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, donde la cadena ofrecía planes anuales por cerca de $ 150 mil, un valor significativamente inferior al de la competencia, lo que llevó a muchos clientes a renovar sus planes a menos de 48 horas antes de que el gimnasio cerrara definitivamente.



“Ellos continuaron vendiendo planes hasta el último momento. Hay personas que contrataron planes en el Cyber a principios de junio”, afirma Javiera Araya Martínez, abogada que lleva adelante uno de los catastros nacionales de usuarios perjudicados por el cierre de Energy, acumulando 694 afectados de distintas zonas del país. Entre los casos que ha recopilado figuran clientes que contrataron planes para grupos familiares completos, aprovechando las promociones que lanzó el gimnasio en sus últimos días.



Araya explica que, dentro de un eventual procedimiento concursal los usuarios son acreedores valistas, es decir, de última clase, por lo que, reconoce, “es muy probable que dentro del procedimiento concursal no vean ningún peso”. Fuentes allegadas a la administración de Energy indican que los fondos que se encuentran en las cuentas de Energy serán incautados por el liquidador y deberán ser repartidos junto con el producto de la venta de los activos de la compañía, siguiendo el orden de prelación legal. Por ello, vulneraría la ley que se hiciera una devolución de forma preferente a los socios, por sobre otros acreedores de mejor derecho, como los trabajadores.



Recuperar el dinero será imposible para quienes pagaron sus membresías con tarjeta de crédito, porque en esos casos la deuda quedó con el banco y las cuotas deberán seguir pagándose, aunque el gimnasio haya dejado de funcionar. Distinta es la situación de quienes tenían pagos automáticos mensuales, ya que podrían solicitar el término de los cobros al no prestarse el servicio contratado.



Bajo este escenario la abogada Araya ya avizora una eventual demanda colectiva por infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Según plantea, la continuidad en la venta de planes mientras la compañía atravesaba una situación de insolvencia podría abrir espacio para perseguir responsabilidades más allá de la propia sociedad, de administradores y ejecutivos de la compañía, especialmente si se acreditara que continuaron comercializando membresías pese a conocer la inviabilidad financiera de la empresa. Y tampoco descarta acciones penales. A su juicio, la venta de membresías hasta los días previos al cierre podría ser analizada bajo figuras como estafa: “El engaño consistiría en aparentar que estaban bien económicamente para recaudar dinero de nuevos clientes y usarlo para pagar las deudas, sabiendo que no les otorgarían el servicio”, sostiene Araya.



Frente a esta acusación, que ha sido repetida por abogados representantes en distintos medios de comunicación, en otro documento judicial la firma asegura que durante los primeros meses de este 2026 “existieron interesados serios en explorar alternativas de inversión o participación en Energy”, por lo que -recalca Energy en esos documentos- la continuidad de las operaciones no respondió a una mera expectativa, menos a un mal manejo del negocio, sino a la existencia de procesos concretos que, mientras permanecieron abiertos, permitían razonablemente proyectar una solución definitiva.



“Mantener a Energy como un negocio en marcha durante este último tiempo respondió a la necesidad de sostener la operación (…) Sólo una vez que las alternativas de continuidad dejaron de ser viables adoptó la decisión de avanzar hacia la liquidación de Energy”, dijo la firma en la justicia. De allí que, sobre las ventas de membresías incluso días antes de entrar en liquidación, fuentes ligadas a la administración de Energy indican que, si bien la situación de la compañía se encontraba muy debilitada, la decisión de solicitar la liquidación se tomó “menos de dos días antes de la presentación del escrito”.

Todo en familia

Araya también está recopilando antecedentes sobre eventuales empresas o proyectos vinculados a personas cercanas a los controladores de Energy. Todo esto por la apertura de Barre3, un nuevo gimnasio relacionado con familiares de Wiesner, que hace apenas un mes abrió sus puertas en Los Trapenses, Lo Barnechea. Barre3 es una cadena de origen estadounidense -partió en Portland, Oregon-, enfocada en clases de yoga, pilates, entrenamiento funcional, bienestar y entrenamiento personalizado, que llegó a Chile bajo el modelo de franquicia. De hecho, la marca ya promueve la incorporación de nuevos franquiciados en el país como parte de su plan de expansión.



“Si las mismas personas están detrás de distintas razones sociales, podría discutirse que forman parte de una unidad económica y responder solidariamente respecto de las personas afectadas por el cierre de Energy”, señala la abogada.



Según registros societarios, Barre3 Chile SpA fue constituida el 12 de septiembre de 2025 en Vitacura. La sociedad tiene como única accionista, administradora y representante legal a Helena Sofía Wiesner Barbieri, hija de Alex Wiesner, quien posee el 100% de las 1 000 acciones emitidas por la empresa, con un capital social de $ 1 millón. Hasta ahora, Helena Wiesner había desarrollado principalmente una carrera ligada al mundo de la belleza y las redes sociales. Bajo la cuenta @Helen_mkup alcanzó más de 127 mil seguidores en Instagram, lo que posteriormente la llevó a inaugurar Helen Makeup Studio en febrero de este año, ubicado en Avenida Kennedy 5488, frente al Parque Arauco.



Sin embargo, en la página web de Barre3 Santiago, la figura que aparece como fundadora de la sede Santiago es Claudia Dienemann, pareja de Alex Wiesner, quien desde comienzos de año promovió públicamente el lanzamiento del proyecto. “Este 5 de enero abrimos oficialmente la preventa de membresías en barre3 Santiago”, publicó entonces. Y según registros de NIC Chile, el dominio barre3.cl fue inscrito el 7 de junio de 2025. El titular es Alex Wiesner.



Todo esto ha generado que los afectados por el cierre de Energy acusen a la familia de financiar sus emprendimientos personales con el dinero del gimnasio cerrado. Frente a esas críticas, Helena Wiesner salió a responder públicamente a través de su cuenta de Instagram el pasado 8 de junio: “Los dueños principales eran un fondo de inversión internacional, por lo que él no tenía control sobre los recursos de la compañía, que es auditada y súper ordenada. Por lo mismo, los rumores que señalan que fondos de Energy habrían sido utilizados para financiar otros proyectos familiares son completamente falsos”, dijo.

El coach de Kast

Una arista de la vida de Alex Wiesner que le dio notoriedad pública en el último tiempo es su rol como head coach y asesor de bienestar del Presidente José Antonio Kast. Ambos se conocían desde sus años en la Deutsche Schule de Santiago, donde Kast era compañero de curso de la hermana de Wiesner. Según relató el propio empresario a DF MÁS, mantuvieron contacto esporádico durante años antes de comenzar a trabajar juntos a partir de enero 2025, luego de que Wiesner lo contactara por WhatsApp para ofrecerle ser su entrenador personal.



Desde ahí Wiesner comenzó a desempeñarse como health coach del entonces candidato presidencial. Le hizo evaluaciones físicas, pautas de alimentación, seguimiento de hábitos y un programa de entrenamiento personalizado tres veces por semana en el ahora cerrado gimnasio Energy de Vitacura.



En la entrevista con DF MÁS de enero, el fundador de Energy aseguró que Kast logró bajar cerca de 10 kilos gracias a cambios de hábitos e incluso relató que le enseñó técnicas de respiración para enfrentar momentos de alta presión, como los debates presidenciales. Todo esto sin cobrarle un peso. Desde Presidencia, consultados sobre cómo ha golpeado la noticia en La Moneda y si Kast sigue entrenando con Wiesner, responden que no darán declaraciones al respecto.



Esta cercanía entre ambos llevó a Kast, en diciembre del año pasado, a participar en el lanzamiento del libro de Wiesner, Hasta los 100 bien. El mismo donde Wiesner aseguraba ser “un hombre feliz”.

El mentor Mark, el boom del fitness, Caval

Alex Kurt Wiesner Riffart viene de una familia de agricultores de la región de O’Higgins. Su padre, Patricio Wiesner, fue el dueño de las tierras en la zona de Machalí que vendió a la entonces nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, quien fue una de las protagonistas del bullado caso Caval, de hace una década atrás, junto a Mauricio Valero.



Tras estudiar en la Deutsche Schule, Alex Wiesner se inclinó por estudiar agronomía para seguir con el campo y las exportaciones frutícolas. Pero en realidad en su vida había otra pasión: el entrenamiento deportivo, fruto de una vida familiar dedicada al deporte. En su etapa escolar practicó de todo -esquí, tenis, regata, jockey césped- hasta que lo sedujeron los gimnasios, en una época en que aparecían icónicos personajes, como Arnold Schwarzenegger. A los 16 años empezó a entrenar en un gimnasio al lado de El Faro, y después en el Gym Club, ubicado en Luis Carrera con Vitacura. Y se fue a Estados Unidos. Allí estudió nutrición y para ser personal trainer, y al entrenar en el Power House Gym, se le ocurrió traer el concepto a Chile.



Un fax enviado a la cadena -era 1996- selló el primer proyecto, en el que participaban cuatro socios: él, su padre y otros dos socios, que partieron bajo aquella marca, con un primer local ubicado en Eduardo Marquina con Vitacura. Luego vendría un segundo, en Encomenderos con San Sebastián, y el tercero en Rancagua, cerca de los predios familiares. Todo bajo un esquema de contrato de licencia con la firma americana, con el pago de un fee fijo anual.



Eso, hasta que en 2004 le presentaron a Mark Mastrov, el mayor operador del rubro en la época -creador de 24 Hour Fitness-, quien manejaba 400 gimnasios propios en Estados Unidos y que años después, en 2010, se relacionaría incluso con Madonna, en los Hard Candy Fitness. Para Wiesner, Mastrov fue su mentor, y pronto las partes entraron en tratativas, pues el chileno lo quería de socio.



Tras meses de due diligence que tuvo incluso una pasajera “caída” del acuerdo, Wiesner logró cerrar el deal en 2004, que significó la salida de su padre y los otros socios de la compañía.



El 1 de enero de 2007 el negocio cambió su nombre a Energy. Wiesner y Mastrov llegaron a crecer a una treintena de locales, la mayoría propios y otros vía franquicia. Mastrov fue socio de Energy hasta 2014, cuando se produjo el cambio de propiedad, con la entrada de Victoria Capital Partners como accionista controlador. Esta es una compañía enfocada en inversiones de capital privado en América del Sur, creada en 2007 como DLJ South American Partners, renombrada Victoria en 2011, destinada a concretar inversiones directas en compañías de América del Sur.



Según su información pública, en la actualidad maneja compromisos de capital por más de U$S 1,7 mil millones, aunque de 17 inversiones concretadas en Argentina, Colombia, Brasil y Chile, en la actualidad sólo tres siguen vigentes. Además de Energy, siguen participando en la firma Cellera, en Brasil, en el rubro farmacéutico, y en la firma argentina Grupo Los Grobo, en el rubro agrícola.



Todo el resto ya fueron inversiones “realizadas” y una liquidada en Brasil (FLC, en el rubro iluminación minorista). En Chile, además de Energy, Victoria estuvo presente en la firma Cameo, dedicada a la producción de etiquetas para la industria del vino y consumo, de la que salió en 2011.