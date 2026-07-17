Gabriela Luksic y la compra de La Cartuja de sevilla: “Es una marca que puede conectar fuera de España, incluido Chile”

A inicios de este año una operación de M&A ocurrida en España, resonó con fuerza en suelo chileno. Se trataba de la compra de la más que centenaria firma La Cartuja, fundada en 1841 en Sevilla por el británico Charles Pickman y que durante estos casi dos siglos se ha dedicado a la producción de vajillas y lozas finas, convirtiéndose en uno de los mayores íconos en Europa en su rubro, con piezas únicas de colección, llegando a ser incluso proveedora de la Casa Real. ¿La conexión con Chile? Los compradores fueron un grupo inversor liderado por las hermanas Gabriela y Paola Luksic, con socios locales hispanos, quienes al adquirirla lograron rescatar a la compañía, que estaba sumida en deudas y atravesaba un proceso de liquidación activado por la propia firma el año pasado, ante la imposibilidad de cumplir sus compromisos y acuerdos de pago.



Así, la compra por parte del grupo inversor liderado por las hermanas Luksic le dio una nueva vida a La Cartuja y la sacó de aquella compleja situación. En abril pasado comenzaron nuevamente a vender sus icónicas piezas y, tras este relanzamiento, este proceso de recuperación patrimonial les valió hace unas semanas que recibieran el premio Reindustrialización 2026, otorgado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía. ¿Cómo lo recibieron? “Con mucha humildad y al mismo tiempo nos impone una gran responsabilidad: sacar adelante La Cartuja será desafiante, pero tenemos mucha convicción y fe en el grupo de trabajadores, los socios y los clientes de La Cartuja. Compartimos todos una misma motivación”, dice la propia Gabriela Luksic quien, haciendo una total excepción, aceptó contestar un cuestionario enviado por DF MAS, ahora que ya está en marcha el plan de negocios y definido el nuevo gobierno corporativo de la firma.



- ¿Por qué decidió involucrarse en este proyecto de salvar de la desaparición a La Cartuja?

- Se produjo una situación muy especial: yo conocía la marca La Cartuja, porque es un referente en su especialidad, con una tradición muy importante. Y me enteré de su situación económica estando justamente junto con una de nuestras socias, Mar Madrid, quien también conocía la marca, casada con Javier Targhetta (presidente de Atlantic Copper), quien tiene fuertes vínculos con Andalucía y le interesa la industria. Y bueno, rápidamente nos pusimos a diseñar una propuesta, y nos la adjudicamos. Estamos muy entusiasmados con este proyecto, en el cual participamos tres socios: mi hermana Paola, Javier Targhetta y su señora Mar Madrid, y yo.



- ¿Qué la vincula con España y esta compañía? ¿Pesó el vínculo de su madre Iris Fontbona?

- Tengo un vínculo personal y familiar con España, y eso naturalmente hace que uno mire con especial sensibilidad una marca con la historia de La Cartuja Pickman. Es una compañía muy querida, con casi dos siglos de trayectoria y un valor patrimonial enorme. Sin embargo, esta decisión no se tomó sólo desde lo emocional. Pesó principalmente la oportunidad de recuperar una marca histórica, proteger un oficio, dar continuidad a empleos y construir un proyecto industrial y comercial con mirada de largo plazo.



- Retomaron producción el 6 de abril a nivel online en España y Portugal. ¿Qué pasos vienen para retomar actividad? ¿Contemplan venta presencial y llegar a otros mercados?

- El 6 de abril fue un primer paso para reencontrar La Cartuja Pickman con sus clientes, partiendo por el canal online en España y Portugal. Ahora viene una etapa que apunta a fortalecer la producción, recuperar líneas relevantes de la marca y avanzar hacia una estrategia comercial más completa.

La venta presencial está dentro de nuestros planes, pero queremos hacerla bien, en espacios coherentes con la historia y el valor de La Cartuja. Es una marca con una identidad muy potente, que puede conectar fuera de España, incluido Chile. Pero queremos ir paso a paso, primero asegurando una operación sólida, cuidando la calidad y construyendo un crecimiento sostenible.



- ¿Habrá apertura de tiendas propias? ¿O franquicias?

- Estamos evaluando distintos formatos comerciales, pero siempre con una lógica gradual. La Cartuja Pickman no es una marca que pueda crecer de cualquier manera. Tiene una historia, una identidad y un vínculo emocional con sus clientes que debemos proteger. En esa línea, la venta física es una alternativa que nos interesa, porque permite acercar la experiencia de marca al público y mostrar mejor el valor de sus piezas. Pero cualquier apertura de tiendas propias deberá responder a una estrategia bien definida, con ubicaciones, formatos y estándares acordes a una marca patrimonial. Respecto de franquicias, no es algo que descartemos hacia el futuro, pero no es la prioridad inmediata.



- ¿Cuánto han tenido que invertir en la compra, en la recuperación de las marcas y las deudas, incluidos los compromisos con los trabajadores?

- La inversión inicial supera los 1,6 millones de euros. Ese monto incluye la compra de la unidad productiva, la recuperación de las marcas históricas y el cumplimiento de obligaciones relevantes vinculadas a la continuidad laboral, incluida la deuda de Seguridad Social de los trabajadores que se integraron a esta nueva etapa. Es importante, sin embargo, enfatizar que esto es más que una operación de compra. Es un proceso de recuperación industrial y patrimonial. Tenemos que reactivar producción, invertir en instalaciones, maquinaria, equipos y gestión comercial. Por eso, más que mirar sólo la cifra inicial, lo relevante es que estamos comprometidos con un proyecto de largo plazo, serio y sostenible para La Cartuja Pickman.



- ¿Cuál es el plan de largo plazo, las metas y las inversiones adicionales que requieren?

- Tenemos metas internas de facturación y resultados, pero preferimos ser prudentes y no anticipar públicamente cifras. Hoy la prioridad es crecer con calidad, continuidad productiva, buena experiencia de cliente y una marca fortalecida. Para eso se requerirán nuevas inversiones en instalaciones, maquinaria, equipos, tecnología y desarrollo comercial.



- ¿Se cambiarán de ubicación desde Salteras a Sevilla?

- No hay una decisión cerrada de cambio. La prioridad es contar con una operación eficiente, moderna y sostenible. La planta actual nos permitió retomar actividad, pero tenemos que mirar el largo plazo. En ese proceso hemos buscado apoyo especializado para analizar alternativas inmobiliarias e industriales. Pero lo importante es que cualquier decisión mantendrá el vínculo de La Cartuja Pickman con Sevilla, su historia y su identidad.



- ¿Como cambió el gobierno corporativo de La Cartuja?

- Con la nueva etapa se formalizó un gobierno corporativo integrado por un consejo de administración y un equipo ejecutivo dedicado a la operación diaria. Javier Targhetta asumió como presidente de La Cartuja; yo, como vicepresidenta; Mar Madrid, como consejera; y el consejo se completa con Paola Luksic, Óscar Lería Luksic y José Antonio Weiffenbach. En la gestión ejecutiva, la dirección general quedó en manos de Carmen Granja, ingeniera industrial sevillana con una trayectoria relevante en gestión industrial, calidad, medio ambiente y procesos productivos. Su rol es liderar esta etapa de reactivación, modernización y crecimiento de la compañía.



- ¿Qué otros cambios han aplicado?

- Los cambios han estado concentrados en ordenar la compañía para una nueva etapa. Primero, fortalecimos el gobierno corporativo y el equipo ejecutivo. Luego, trabajamos en recuperar la operación: instalaciones, suministros, producción, procesos y condiciones para volver a fabricar con continuidad. También hemos avanzado en la dimensión comercial, con la reactivación del canal online en España y Portugal, y en una revisión de la propuesta de productos. Queremos recuperar líneas históricas, pero también incorporar nuevos diseños, siempre con respeto por el sello artesanal y patrimonial de La Cartuja Pickman.



- ¿En esta inversión pesa más la emocionalidad? ¿Espera que sea un negocio rentable?

- Más que una emocionalidad, creemos que tiene un propósito relevante y único. Estamos ayudando a recuperar una tradición industrial, que tiene además mucho de oficio artístico, y al mismo tiempo creemos que tenemos un modelo de negocio exitoso. No pondría el propósito como excluyente con el negocio, creemos que La Cartuja Pickman es capaz de conciliar ambos atributos.