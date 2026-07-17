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Compensaciones, pérdidas hasta 2035 y reclamos por un juicio “racional” y “justo”: el friccionado primer año tras la tragedia en El Teniente

El próximo 31 de julio se cumplirá un año desde que 6 trabajadores que prestaban servicios en esta faena de Codelco perdieron la vida tras un accidente atribuido a un estallido de roca. Hay unos 44 imputados, incluida la propia Codelco como persona jurídica. Pero todavía no hay luces de formalización por parte del Ministerio Público, trenzado en una disputa con la estatal en torno a la entrega de datos. Ya se han pagado algunos seguros a las familias, y Codelco inició un camino de acercarse a ellas en pos de pagar compensaciones, que estarían en torno a los $450 millones por familia. En la carpeta de la indagatoria hay muchas declaraciones, que apuntan a refugios con candados por culpa de los propios “viejos”, a una “tarjeta verde” que no se usa por “temor a represalias” y que antes de ese día no hubo sismos.

Por: Azucena González

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 15:50 hrs.

Azucena González
<p>Compensaciones, pérdidas hasta 2035 y reclamos por un juicio “racional” y “justo”: el friccionado primer año tras la tragedia en El Teniente</p>

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