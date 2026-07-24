El backstage de la reaparición de Mara Sedini (Y lo que viene ahora)

Fue uno de los temas más comentados de la semana, lo que es bastante decir considerando lo intensa de la agenda noticiosa de los últimos siete días. Mara Sedini rompió su silencio y eligió hacerlo a su estilo. A poco más de dos meses de su salida de La Moneda, la exvocera concedió su primera entrevista desde que dejó Palacio -donde fue ministra por 69 días-, y eligió hacerlo en Sin filtros, con el periodista Fernando Solabarrieta.



¿Por qué ahí? Sedini tenía ofertas para ser entrevistada por todos los medios, y en ese escenario, según ella ha explicado a sus cercanos, decidió hacerlo en el lugar donde se sintiera más cómoda, donde pudiera ser ella misma. Y eso era en Sin filtros, programa donde construyó buena parte de su perfil mediático. “Ella nació en Sin filtros y ahí se siente en casa”, comentan cercanos.



Antes de aceptar la invitación, Sedini conversó con integrantes del programa, como Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, y preparó junto al equipo la entrevista en donde criticó en duros términos al Segundo Piso que lidera Alejandro Irarrázaval (aunque se preocupó de nunca mencionar nombres).



Sus cercanos dicen que nadie la convenció de dar esta entrevista. Que fue una decisión de ella: quería hablar y que fuera una entrevista honesta. Lo que sí le han sorprendido son las reacciones, pues ella ha insistido en que sus dichos no eran contra el Presidente Kast ni contra el Gobierno. “Lo que hizo fue criticar las malas prácticas”, dice una persona que ha conversado con ella. Agregan que sus críticas al Segundo Piso no son muy distintas a las que hace unas semanas atrás hizo el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.



Como sea, la entrevista sí molestó, y harto, en La Moneda. Muchos repetían que fue la demostración final del error que significó haberla designado. “Ella misma se disparó en los pies”, dijo en privado un ministro. Y dentro de todo lo que dijo -sus críticas a partidos políticos y la ya mencionada al Segundo Piso- lo que más llamó la atención en el círculo presidencial fueron sus comentarios sobre la primera dama, María Pía Adriasola.



En la entrevista, Sedini reveló la incomodidad que sintió con el abrazo que Adriasola le dio durante la ceremonia en que dejó el gabinete. Si bien aclaró que no se trataba de una crítica personal hacia ella, a quien describió como una persona cariñosa, sostuvo que ese no era un momento “para manitos ni abracitos”.



¿Qué será de su futuro? Está evaluando. Dicen que ofertas ha recibido varias, entre ellas, ser parte del programa Fiebre de canto de Chilevisión, que prontamente saldrá al aire y que conducirá Diana Bolocco. Pero Sedini ya rechazó esa oferta.



Se está dando un tiempo para evaluar. Sabe, dicen sus cercanos, que su entrevista de más de dos horas esta semana le cerrará algunas puertas… pero también le abrirá otras, especialmente en el mundo de los medios.