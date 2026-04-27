Carolina Schmidt y Joanna Davidovich buscan permanecer en el directorio de Engie

De cara a su junta ordinaria de accionistas que se desarrollará este martes, la empresa Engie Energía Chile ya tiene todos los candidatos para renovar su directorio. Y si bien hay dos nombres que no figuran en la lista, se ratifica que las tres mujeres presentes en la instancia buscan renovar su permanencia.

En concreto, de los siete nombres que componen el directorio, Rosaline Corinthien, Carolina Schmidt y Joanna Davidovich (estas dos últimas como directoras independientes) -las únicas mujeres de la instancia- buscan renovar su estadía en la firma.

En abril de 2024, cuando se sumó Schmidt y Davidovich, la empresa destacaba que por primera vez su directorio estaba compuesto mayoritariamente por mujeres. Esto, ya que en ese momento también ingresó Mireille Van Staeyen y Felisa Ros.

Desde 2019 Corinthien fue CEO de France Renewables, y entre 2022 y 2025 ejerció como CEO de Engie Chile y gerente general de Engie Energía Chile. Schmidt es ingeniera comercial y fue ministra de las carteras de Educación y Medio Ambiente. Y, Davidovich, es economista y se ha desempeñado como directora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la CPC y como directora del Consejo del Salmón.

También buscan renovarse Pascal Renaud y Cristián Eyzaguirre.

Los nuevos nombres

Sin embargo, Ernesto Parra y Matías Niebuhr dejarán de ser directores. Eso sí, este último dejará de ser titular pero seguiría como director suplente. Las novedades están en la postulación de Aníbal Prieto y Rodrigo Machado.

Prieto es vicepresidente Legal y de Ética del Hub Regional de Latinoamérica de Engie, con responsabilidad sobre todos los asuntos legales, de gobierno corporativo y ética en la región.

El abogado de la Universidad de Los Andes, quien cuenta con una amplia experiencia en gobierno corporativo, regulación energética, M&A, compliance y litigios complejos en los sectores de energía e infraestructuras, actualmente es directorio de Engie Energía Perú y anteriormente se desempeñó como director de Engie Energía Chile, además de haber integrado los directorios de otras compañías del grupo a nivel local.

En su trayectoria también se destaca que fue socio del estudio Prieto y Cía. y asociado extranjero en Simpson, Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York.

Mientras, Machado estudió administración en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas en compañías líderes como Deloitte y Engie, donde ha desarrollado una trayectoria de más de 10 años.

Actualmente es Finance Vice-President Networks Americas & Head of Center of Excellence de Engie, liderando las actividades financieras de infraestructura en las Américas, así como las áreas de corporate finance, control interno, seguros y gestión de riesgos para los negocios de Engie en Latinoamérica.

"Avanzar hacia una mayor soberanía energética"

En la memoria integrada 2025 de la compañía, el CEO de Engie Energía Chile, Juan Villavicencio, indicó que buscan llegar en 2027 "a más de un 70% de nuestra capacidad instalada con energía renovable y almacenamiento en baterías y el desafío es que este proceso se lleve adelante de manera prudente y ordenada, garantizando la seguridad del sistema eléctrico y cuidando a las personas y a los territorios involucrados".

Paralelamente, añadió, se deben sentar las bases de la siguiente etapa de la compañía: "definir cómo vamos a competir, cómo mantendremos una participación de mercado relevante y cómo aseguramos un desarrollo sostenible del negocio en el largo plazo".

"Nuestra ambición es convertirnos hacia 2030 en la mejor utility para la transición energética, combinando generación renovable, almacenamiento, transmisión e infraestructura flexible que permita entregar energía confiable en todo momento", aseguró.

Un eje central -dijo- es el negocio de transmisión. En esta materia, precisó que están reforzando las capacidades del equipo para desarrollar inversiones, lo que ya les permitió en 2025 adjudicarse tres nuevas subestaciones. "Esto no solo nos posibilita diversificar territorialmente nuestra presencia, sino que al mismo tiempo genera un apalancamiento estratégico para el negocio de generación, facilitando soluciones en zonas donde existe desarrollo renovable", dijo.

Eso sí, advirtió que, en un momento clave de la transformación del sistema eléctrico, la discusión ha dejado en segundo plano temas estructurales como la seguridad de suministro, la transición energética y el rol de la electricidad en el desarrollo del país. Planteó que hoy solo un 22% de la energía final en Chile es eléctrica, lo que refleja que aún existe un amplio espacio para avanzar en electrificación.

Villavicencio aseguró también que uno de los grandes desafíos es avanzar hacia una mayor soberanía energética, que permita al país reducir su dependencia de combustibles importados, contar con mayor estabilidad en los costos de energía y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico en el largo plazo.

En tanto, el presidente del directorio de Engie Energía Chile, Pascal Renaud, señaló que la regulación debe equilibrar adecuadamente las necesidades del sistema, las tecnologías disponibles y la protección de los clientes. "El rol del gas, por ejemplo, debe abordarse con realismo: en escenarios de baja hidrología o alta demanda invernal, las centrales térmicas son claves para evitar racionamientos o impactos económicos severos. También es esencial viabilizar nuevos proyectos de transmisión para descongestionar el sistema", lanzó.

Para Renaud, otro desafío relevante es asegurar inversiones responsables. En este punto, alertó que "la sobreinstalación de capacidad y el fenómeno del “hit and run”, donde algunos actores ingresan al mercado sin una real intención de cumplir en el largo plazo, terminan afectando al sistema y a los consumidores. Necesitamos reglas que garanticen cumplimiento, respaldo financiero y responsabilidad social y ambiental".