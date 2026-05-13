Adiós a la telaraña: los plazos en que las telcos retirarán y reordenarán 66 mil cables a nivel nacional
Mientras que este 2026 se revisarán solo 34 comunas, el 2027 se avanzará a 131 y en 2028 a otras 154.
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Más de 66.000 intervenciones en 319 comunas en 16 regiones del país son parte de las dimensiones que contempla el Plan nacional de ordenamiento y retiro de cables, que este martes el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció junto a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Este contempla una hoja de ruta de tres años, en donde once empresas de telecomunicaciones (entre ellas Claro VTR, Movistar, GTD, WOM, Entel, Ufinet, Onnet Fibra, Andean Telecom Partners ATP y Silica Network) que hoy integran la “Mesa de Cables”, comenzarán a retirar y reorganizar, de manera coordinada, el encablado en desuso.
Según informó la Subtel, ya se tiene identificados cuáles serán los municipios a intervenir y en qué etapa. Este 2026, concretamente, solo 34 comunas (22% del total) serán intervenidas. El 2027, en tanto, se sumarán 131 municipios (39%); y para el 2028, otros 154 (39%).
Las comunas con más cables programados a retirar y/o revisar serán Temuco (740), Concepción (722), Maipú (651), Chillán (593) y Ñuñoa (585). La Región Metropolitana, en tanto, será por lejos la zona más intervenida, pues hoy concentra cerca de 21.228 cables, un 32,1% del total de cables que serán revisados. De esos, este 2026 se inspeccionarán 6.673 cables; el 2027 otros 6.351; y el 2028, finalmente, los 8.204 restantes.
En cuanto a los plazos, en esta primera fase (2026) partirá el retiro y/o revisión de encablado en comunas de la RM como Maipú, La Pintana, Ñuñoa, Santiago, La Florida, Puente Alto y San Bernardo. En 2027 entrarán Estación Central, Independencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y, para 2028, quedarán comunas como Quinta Normal, Recoleta, La Granja, Peñalolén, Quilicura, Lo Espejo y Renca.
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