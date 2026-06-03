China desiste de compra de Transelec: temores a objeciones de Washington habrían frenado la operación
Aunque la FNE ha aprobado adquisiciones multimillonarias de empresas chinas, ha crecido el debate sobre el control extranjero de infraestructura crítica y sobre cómo equilibrar la apertura a la inversión con la protección del interés nacional.
Noticias destacadas
China Southern Power Grid desistió de su intento de tomar el control de Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, en parte para evitar posibles objeciones de Washington, según personas familiarizadas con el asunto.
Las negociaciones concluyeron entre China Southern Power, que ya posee cerca del 28% de Transelec, y los fondos de pensiones canadienses que controlan el resto de la compañía, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas debido al carácter privado de la información. También hubo diferencias sobre la valoración y la estructura de la operación, agregaron.
La posible transacción estuvo en discusión durante cerca de dos años y podría haber sido valorada en más de US$ 4.000 millones, informó Bloomberg en diciembre.
Sin embargo, el contexto político y diplomático también pesó en las conversaciones, dijeron las fuentes. La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para que los gobiernos de América Latina sometan a un mayor escrutinio las inversiones chinas en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional y las cadenas de suministro.
Aunque la Fiscalía Nacional Económica de Chile ha aprobado adquisiciones multimillonarias de empresas chinas, ha crecido el debate sobre el control extranjero de infraestructura crítica y sobre cómo equilibrar la apertura a la inversión con la protección del interés nacional. La administración del nuevo Presidente de Chile, José Antonio Kast, evalúa un mecanismo para revisar las inversiones extranjeras.
No obstante, si las condiciones cambian, China Southern Power podría retomar sus intentos de tomar el control de Transelec, operación para la cual se había asociado con Patria Investments Ltd., una gestora de activos enfocada en América Latina, señaló una de las personas.
Canada Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management y Public Sector Pension Investment Board poseen aproximadamente el 72% de Transelec.
Transelec y Patria declinaron hacer comentarios, al igual que representantes de los fondos de pensiones canadienses. China Southern Power, con sede en Guangzhou, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
De las 38 audiencias de la ministra Lincolao registradas por lobby, la mayoría fue con big tech y solo cuatro con la ciencia y la academia
Las temáticas se concentraron en atracción de inversiones, infraestructura digital, regulación en torno a la IA, uso de datos en el sector público y propuestas para modernizar la ANID.
Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"
Junto con detallar los impactos que sufren por las restricciones, Jorge Grunberg advirtió que han mejorado en los plazos de demora, pero destacó que "ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Comercio pone entre las recetas para levantar el mercado laboral la polifuncionalidad y jornadas variables
Entre las iniciativas de la Cámara Nacional de Comercio también figuran la portabilidad de la indemnización por años de servicio y un régimen simplificado para trabajadores independientes.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete