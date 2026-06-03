China desiste de compra de Transelec: temores a objeciones de Washington habrían frenado la operación

Aunque la FNE ha aprobado adquisiciones multimillonarias de empresas chinas, ha crecido el debate sobre el control extranjero de infraestructura crítica y sobre cómo equilibrar la apertura a la inversión con la protección del interés nacional.

China Southern Power Grid desistió de su intento de tomar el control de Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, en parte para evitar posibles objeciones de Washington, según personas familiarizadas con el asunto.

Las negociaciones concluyeron entre China Southern Power, que ya posee cerca del 28% de Transelec, y los fondos de pensiones canadienses que controlan el resto de la compañía, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas debido al carácter privado de la información. También hubo diferencias sobre la valoración y la estructura de la operación, agregaron.

La posible transacción estuvo en discusión durante cerca de dos años y podría haber sido valorada en más de US$ 4.000 millones, informó Bloomberg en diciembre.

Sin embargo, el contexto político y diplomático también pesó en las conversaciones, dijeron las fuentes. La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para que los gobiernos de América Latina sometan a un mayor escrutinio las inversiones chinas en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional y las cadenas de suministro.

Aunque la Fiscalía Nacional Económica de Chile ha aprobado adquisiciones multimillonarias de empresas chinas, ha crecido el debate sobre el control extranjero de infraestructura crítica y sobre cómo equilibrar la apertura a la inversión con la protección del interés nacional. La administración del nuevo Presidente de Chile, José Antonio Kast, evalúa un mecanismo para revisar las inversiones extranjeras.

No obstante, si las condiciones cambian, China Southern Power podría retomar sus intentos de tomar el control de Transelec, operación para la cual se había asociado con Patria Investments Ltd., una gestora de activos enfocada en América Latina, señaló una de las personas.

Canada Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management y Public Sector Pension Investment Board poseen aproximadamente el 72% de Transelec.

Transelec y Patria declinaron hacer comentarios, al igual que representantes de los fondos de pensiones canadienses. China Southern Power, con sede en Guangzhou, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.