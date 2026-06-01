Cencosud invertirá US$ 60 millones para ampliar centro comercial en Argentina

Cencosud sigue profundizando sus inversiones en Argentina.Tras la adquisición de Makro y la remodelación de Jumbo Palermo; el holding informó un plan para ampliar Unicenter Shopping, uno de sus centros comerciales en Buenos Aires.



La iniciativa contempla una inversión superior a US$ 60 millones y considera la incorporación de 20.054 metros cuadrados construidos adicionales, de los cuales 16.000 metros cuadrados corresponderán a superficie arrendable (GLA). Con ello, el recinto sumará 85 nuevos locales comerciales a los 282 que actualmente operan en el centro comercial.

La expansión incluirá nuevos espacios vinculados al área de salud, entre ellos una clínica y un vacunatorio, además de la renovación integral del gimnasio. También se fortalecerá la oferta deportiva con la llegada de la cadena Decathlon y se ampliará la propuesta gastronómica mediante la incorporación de nuevas marcas.

“Esta ampliación representa una apuesta concreta de largo plazo por Argentina y por la evolución del retail como espacio de encuentro, experiencia y comunidad. Argentina es un mercado estratégico para Cencosud y esta inversión refleja nuestra visión de crecimiento sostenido en el país”, señaló la country manager de Cencosud Argentina, Dolores Fernández.

Respecto del cronograma, la firma detalló que las obras -que generarán más de 600 puestos de trabajo- comenzarán durante la primera semana de junio y tendrán una duración estimada de 16 meses. La apertura de los nuevos espacios está proyectada para octubre de 2027.

Cencosud agregó que las obras se ejecutarán por etapas para mantener el funcionamiento habitual del centro comercial durante todo el proceso.