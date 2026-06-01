Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo un 1,2% en abril frente al mismo mes del año pasado, un descenso mucho más profundo que lo que había anticipado una mayoría de los analistas.
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El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo un 1,2% en abril comparado con el mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en un desplome que fue mucho más profundo que las expectativas de los analistas y en la mayor caída desde marzo de 2023.
La serie desestacionalizada aumentó 0,1% respecto del mes precedente y disminuyó 0,9% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2025.
"El resultado del Imacec se explicó por la caída de la minería", dijo el Banco Central en un comunicado, en el que detalló que la producción minera se derrumbó 11,8% comparado con el mismo mes del año pasado. "En tanto, en el incremento del Imacec en términos desestacionalizados destacó el desempeño de la industria, el que fue en parte compensado por la disminución de los servicios", agregó. El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 0,4%.
Los analistas esperaban una caída de 0,1% en el Imacec de abril, luego de la contracción de 0,2% en marzo, según el consenso de las respuestas en la encuesta de Bloomberg.
En términos desestacionalizados, no presentó variación respecto del mes anterior y aumentó 0,7% en 12 meses.
Análisis del Imacec por actividad
La producción de bienes cayó 5,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por la menor producción de la minería, en particular de cobre. En menor medida, el resto de bienes y la industria también incidieron a la baja, cayendo 2,3% y 0,4% respectivamente. Lo anterior, fue explicado por la disminución de la industria pesquera, desempeño que estuvo en línea con el sector primario.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,2% respecto del mes precedente, incidido principalmente por la industria.
La actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos y los servicios de mantenciones. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online, mientras que, en el comercio mayorista se registró un aumento en las ventas de maquinaria y equipos.
Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 1,0% respecto del mes anterior, explicado principalmente por el comercio mayorista.
Los servicios aumentaron 0,8% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales.
Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,2% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios empresariales y el transporte.
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