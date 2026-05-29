StartupLabs de Corfo: Santiago opera en régimen mientras Valparaíso y Los Lagos afinan puesta en marcha

A un año y medio del lanzamiento de la política pública, el primer hub acelera a 17 startups, mientras los proyectos regionales esperan cerrar el due diligence de Albemarle y abrir el segundo semestre.

Los tres StartupLabs impulsados por Corfo avanzan a velocidades distintas. El primero, startuplab.01, ejecutado por Fundación Chile en Santiago, ya opera en régimen con startups y laboratorios en funcionamiento.

En tanto, los dos proyectos regionales adjudicados en 2025 -al Distrito de Innovación V21, en Valparaíso, y al Patagonia Biotech HUB, liderado por Kura Biotech, en Los Lagos- todavía afinan los pasos previos a la firma de convenio con Corfo y proyectan abrir sus puertas en el segundo semestre.

La política pública, lanzada en 2024 por el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, busca crear una red de hubs con laboratorios e infraestructura para acelerar a startups de base científico tecnológica.

Se financia con recursos del acuerdo del litio con Albemarle destinados a investigación y desarrollo, y contempla un cofinanciamiento de hasta 60% del costo total, con tope de US$ 10 millones por proyecto y plazos de ejecución de hasta cinco años.

La política fue lanzada en 2024 y busca crear una red de hubs con laboratorios e infraestructura para startups de base científico tecnológica.

Los avances y planes

Ambos hubs regionales atraviesan hoy el mismo trámite. Desde la Gerencia de Capacidades, Corfo confirmó a DF que los dos proyectos están en el proceso de due diligence de Albemarle, que debería cerrarse en los próximos días.

“Luego de eso, es un mes más para la transferencia e inicio de operaciones”, precisó la agencia, lo que sitúa la puesta en marcha hacia julio.

En Santiago, la directora ejecutiva de startuplab.01, Francisca Contreras, detalló que tras la inauguración oficial de enero, el hub partió en marcha blanca y desde marzo funciona a plena capacidad.

Se financia con recursos del acuerdo del litio con Albemarle destinados a I+D, por hasta US$ 10 millones.

“Ya estamos completamente en régimen, con los laboratorios operando y los emprendedores viniendo frecuentemente”, afirmó.

Hoy alberga a 17 startups y en abril abrió una nueva convocatoria, bajo un modelo de ventanilla abierta que ya acumula más de 70 postulaciones.

El hub aplicó un esquema flexible que permite a los emprendedores asistir dos veces por semana, lo que amplió su capacidad. “Hoy nuestras metas están subestimadas para el espacio que tenemos”, dijo Contreras, que apunta a sumar unas 30 startups este año.

Su equipo es de 10 personas y los recursos de Corfo -unos US$ 10 millones por los cinco años- ya fueron transferidos a través de Fundación Chile. A los socios fundadores BancoEstado y BID Lab se sumaron Codelco, GTD y las farmacéuticas Thermo Fisher y Merck, con dos nuevos acuerdos en cierre.

Contreras destacó que las visitas de corporativos al hub ya derivan en propuestas de pilotos con las startups residentes.

En Valparaíso, el director ejecutivo del Distrito de Innovación V21, Jaime Arnaiz, explicó que el proyecto exigió constituir una corporación privada sin fines de lucro -la Corporación startuplab.02-, integrada por cuatro universidades: Federico Santa María, Católica de Valparaíso, Adolfo Ibáñez y Andrés Bello. El proceso, que incluyó personalidad jurídica y trámites administrativos, ya está cerrado y los antecedentes están en manos de Corfo.

El hub solicitó US$ 10 millones a cinco años y habilitará tres pisos del Parque Tecnológico -ubicado en El Salto, Viña del Mar- para la instalación de equipos e infraestructura.

Arnaiz estimó una capacidad de entre 20 y 30 startups simultáneas y una primera convocatoria en el segundo semestre, para seleccionar a entre 10 y 20 empresas.

Una vez firmado el convenio, concursará a su director ejecutivo y a cuatro cargos directivos; ya cuenta con un directorio de 15 representantes del sector privado y la academia.

Por otro lado, el Patagonia Biotech HUB parte desde una base distinta: opera hace tiempo como cowork en Puerto Varas y los recursos de la adjudicación vienen a “acelerar y escalar el proyecto”, según Eduardo Wallach, presidente del hub y CEO de Kura Biotech.

Explicó que tras la adjudicación reformularon la iniciativa para crecer y que la inversión privada comprometida debió aumentar para apalancar los aportes estatales.

Wallach comentó que solicitaron una cifra menor a la de Santiago y Valparaíso: cerca de US$ 3 millones, dentro de un presupuesto total de US$ 4,3 millones.

“Nuestro objetivo es que tres meses después de la firma del convenio se abran físicamente las instalaciones”, dijo Wallach, que apuesta por un laboratorio modular montable en 90 días.

La primera convocatoria saldría en las próximas semanas, con seis startups en la ronda inicial y postulaciones abiertas a Latinoamérica, con foco en industrias del sur como acuicultura, agroindustria y forestal.

El nuevo vicepresidente de Corfo, José Ignacio Mujica, visitó el hub a principios de mayo y, según Wallach, se mostró “entusiasmado con el modelo de mayor protagonismo privado y con la velocidad que le imprime al financiamiento estatal”.