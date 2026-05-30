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El recorrido del fundador de la fintech que firmó la compra del negocio de tarjetas de La Polar

Yol1 -el neobanco en construcción del grupo Pronto Paga, controlado por Sebastián Salazar y Evans Concha- cerró este jueves la adquisición de Inversiones La Polar (ILP), la unidad de la empresa que tiene su negocio de tarjetas. El deal, sujeto a aprobación de la CMF, le evita al grupo dos años de tramitación de licencias. Esta es la historia de su fundador, con sus luces. Y también con sus sombras.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 30 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>El recorrido del fundador de la fintech que firmó la compra del negocio de tarjetas de La Polar</p>

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