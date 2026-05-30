El recorrido del fundador de la fintech que firmó la compra del negocio de tarjetas de La Polar

Yol1 -el neobanco en construcción del grupo Pronto Paga, controlado por Sebastián Salazar y Evans Concha- cerró este jueves la adquisición de Inversiones La Polar (ILP), la unidad de la empresa que tiene su negocio de tarjetas. El deal, sujeto a aprobación de la CMF, le evita al grupo dos años de tramitación de licencias. Esta es la historia de su fundador, con sus luces. Y también con sus sombras.

Este jueves, en una junta extraordinaria, el directorio de La Polar aprobó la venta de Inversiones La Polar (ILP) -la unidad del retailer con la licencia de tarjetas- a Yol1, el neobanco en construcción del grupo Pronto Paga. La operación, según fuentes del mercado consultadas por DF MAS, requiere la aprobación final de la CMF, trámite que se espera concluir antes de fin de año.

El paquete incluye la licencia para emitir tarjetas de prepago -el mismo instrumento que hoy explotan Global66 y, más recientemente, Fintoc-, el negocio de tarjetas de crédito de la marca y la infraestructura para construir y vender soluciones de pago a otras fintechs. Para Yol1, que venía tramitando sus propias licencias desde cero, el atajo es de al menos dos años.

Explican que esta venta no significa desprenderse de su unidad financiera ni de su negocio de tarjetas, simplemente venden una emisora, y con la restante pueden seguir con su negocio de tarjetas. “Se vende el rut que tiene esas facultades”, explica un conocedor del acuerdo.

Las conversaciones, según las mismas fuentes, partieron hace dos meses y avanzaron a una velocidad inusual. Pronto Paga había intentado antes adquirir otra empresa chilena del sector pagos -el deal se cayó antes del due diligence- y también miró Caja Los Héroes, que mantiene licencia disponible. “No hay mucho en el mercado”, resume una de las fuentes.

La negociación con La Polar no se hizo con los controladores -Léon Vial Concha y Anselmo Palma-, sino con ejecutivos de ABC, la holding que resultó de la fusión entre ABCDin y La Polar. La lógica de la venta es operativa: tras la fusión, ABC quedó con licencias duplicadas, y la de La Polar pasaba a ser prescindible.

El monto no fue revelado por las partes. Como referencia, fuentes consultadas por DF MAS lo describen como 10 veces lo que pagó Haulmer por Fpay en 2023, operación que cerró por debajo de los US$ 400 mil, dicen. Para financiar la compra de la licencia, según las mismas fuentes, Yol1 tomó un crédito con un banco peruano.

Quién es Sebastián Salazar

Sebastián Salazar tiene 47 años y es abogado de la Universidad SEK. Estudió Derecho pensando en litigar, tramitó algunos juicios mientras estudiaba y descubrió rápido que no era lo suyo.

La universidad la pagó trabajando de garzón y, dice, siempre le gustó la industria de la entretención: a los 16 años jugaba mucho en línea y de adolescente armó con su hermano menor una productora de eventos de hip hop.

La constante de su trayectoria empresarial son las industrias de baja barrera de entrada y mala fama: después del hip hop vinieron las tragamonedas. “Hicimos como un evolutivo de 10 años con mi hermano”, recuerda.

Llegaron a tener entre siete y ocho locales en distintas comunas bajo la marca Skill Games, importando máquinas desde Estados Unidos a través de una compañía llamada Vanilla Games. Salazar fue vicepresidente de FIDEN, el gremio que entonces buscaba regular el sector. E incluso intentó entrar al mercado brasileño, donde fracasó.

En 2015 viajó a Londres a la feria ICE y volvió con una lista de proveedores para montar un sitio de apuestas online, pero no la empujó. Cuatro años después insistió.

Vino la crisis social y luego la pandemia, pero siguió adelante con Evans Concha -un técnico electrónico que años antes había trabajado en el rubro tragamonedas- y juntos fundaron Estelar Bet.

Operó con licencia de Curazao y arrancó en 2021 con dos apuestas no convencionales: ser el primer sponsor en pagar por activos publicitarios en el fútbol femenino chileno -llegó a auspiciar a 12 equipos- y pagar los premios en 20 minutos cuando Betsson y Coolbet lo hacían en 48 a 72 horas.

Ese mismo mecanismo de pagos rápidos terminó siendo la semilla de Pronto Paga, lanzada en 2022 y rentable desde octubre de 2023.

“Ahí puse todas las fichas”, cuenta.

Hoy Pronto Paga proyecta procesar US$ 4.000 millones este año, con ingresos por casi US$ 60 millones y casi 300 personas distribuidas entre Chile, Perú, Ecuador y Brasil.

Para 2027 apunta a US$ 10.000 millones de TPV y un margen ebitda sobre los US$ 15 millones.

La empresa trabaja con EY como auditor externo, es parte del batch actual de ScaleUp de Endeavor y ha sido auspiciador principal de las últimas ediciones del Fintech Forum, la vitrina anual de FinteChile.

La cabeza del grupo está en Londres: Worldwide Payments LLP, registrada ante Companies House del Reino Unido con domicilio en el 65 de Compton Street.

Bajo ella cuelga Worldwide Payments (UK) Limited, incorporada el 23 de septiembre de 2024 como holding y desde donde se ramifican Pronto Paga, Yol1 y las filiales latinoamericanas.

Sus tres directores son chilenos: Salazar, Concha y Constanza Muñoz Torres, la jefa legal.

Al 22 de septiembre de 2025, los registros públicos en Reino Unido muestran a Worldwide Payments LLP con el 96% y a BTI SpA, vehículo de vesting del equipo, con el 4% restante.

Salazar y Concha son socios al 48% cada uno, según declara el propio fundador.

Pronto Paga nunca ha levantado capital externo, y dice Salazar, invirtieron cerca de $ 400 millones.

“Hay que hacerse cargo de la industria del gambling”

A la revista peruana Gestión, Salazar le dijo que el gambling representa el 70% de las operaciones y el 80% de los ingresos de Pronto Paga. En su LinkedIn aparece como ejecutivo de la “fintech, gambling and media industry”.

¿Por qué si quieres ser un banco, te metiste en industrias que tienen muy mala fama?

Yo creo que me tocó. Desde chico me gustó harto la industria de la entretención. La universidad la pagué trabajando de garzón. Después, en la U, me di cuenta de que también me gustaban mucho las finanzas. A lo mejor esa combinación me hizo emprender en ese mundo. Hoy día que estoy más viejo, me siento más atraído por un mundo más financiero y tecnológico.

Defiende la lógica de operar dentro del gambling sin avergonzarse.

“Hay que hacerse cargo de lo que es la industria. Tiene un montón de cosas que no están bien, pero eso no quiere decir que tú no puedas participar y hacer las correcciones necesarias para transformarte en un partner estratégico de estas grandes compañías. Si un Bet365 o un bwin -que van a venir a Chile de todas maneras- tienen que escoger alguna compañía experta en procesar pagos que reduzca el fraude, que tenga seguridad en la data y suficiente ciberseguridad, si tú tienes toda esa experiencia y lo haces bien, vas a tener un espacio. Fuera de Chile, en Perú, Argentina, Ecuador, los bancos nos prefieren porque explicamos muy bien el modelo y tenemos claros los riesgos”.

Y remata, sobre el rol del Estado:

“Lo que el país necesita es que se proteja a los menores, primero. Y segundo, que los sitios de apuesta paguen sus impuestos”.

Qué viene ahora

La compra de ILP es la pieza más visible de la apuesta por Yol1, que prepara además una ronda de capital institucional, la primera de la historia del grupo.

Para 2027, Pronto Paga proyecta que el peso del gambling en sus ingresos bajará desde el 70% actual a alrededor del 30%, gracias a un negocio nuevo: “cuentas virtuales” -solución para flujos de comercio internacional entre Latam y Asia- y a la apertura a seguros, e-commerce y salud.

-¿No crees que la querella de Polla (ver recuadro), las causas anteriores y tu historial te van a hacer más difícil levantar plata?

-De todas maneras va a ser difícil. Pero no va a ser más difícil que lograr hacerlo solo con mis propias lucas.

Salazar tiene 47 años y tres hijos, el mayor tiene 8 años.

-¿Y qué te pasaría si tu hijo se pone a apostar online a los 13?

No me enojaría. Me gustaría tratar de explicarle que tiene que abordarlo como una entretención más. Me preocupa más empezar en una etapa más temprana, para que entienda la relación que tiene que tener con los juegos en general.

¿No te aproblema participar en una industria tan cuestionada?

Si tuviera que elegir hacer el mismo camino de nuevo para llegar al mismo resultado, te diría que sí. Lo volvería a elegir. Me hubiera gustado que fuera más simple. Me hubiera gustado tener que explicar menos. Pero el espíritu y las ganas que tiene el equipo de poder sacar el proyecto adelante tienen que ver también con las dificultades que hemos tenido. No sé si hubiéramos logrado la resiliencia que tenemos sin lo que nos tocó vivir.

Al despedirse, después de hora y media de conversación en sus oficinas en Las Condes, Salazar resume su carrera así:

“Esa es mi polémica y difícil historia”.