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Cómo Webdox llegó a facturar US$ 13 millones y perdió una ronda con Riverwood

La empresa chilena de gestión de contratos fundada por José Manuel Jiménez opera en cinco países y tiene como clientes a Mercedes-Benz, Santander, Telefónica y Walmart. En 2024 quedó fuera de una negociación con Riverwood Capital -el fondo terminó financiando a su principal competidor brasileño- y rechazó después una ronda formal de US$ 30 a US$ 40 millones.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Cómo Webdox llegó a facturar US$ 13 millones y perdió una ronda con Riverwood</p>

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