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Fracasó con una puntocom en 1996 y vendió Paperless en 2017: la historia de Pablo Vicuña

En 1996 intentó construir una especie de Skype sobre minutos telefónicos antes de que existiera Skype. Fundó Paperless en 2001 con sueldo cero por tres años, levantó US$ 3 millones para irse a Brasil con su mujer y tres hijos -la menor de un mes- y vivió siete años en Sao Paulo. En 2017 vendió 100% de la empresa y hoy opera Beagle Ventures, fondo de US$ 8 millones que entró en Rankmi antes que SoftBank y declara DPI sobre cinco veces.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Fracasó con una puntocom en 1996 y vendió Paperless en 2017: la historia de Pablo Vicuña</p>

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