Tras rechazo de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara: Gobierno compromete rediseño de la franquicia tributaria Sence en el Senado

Por casi cinco horas sesionó este lunes la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia que continuó con el análisis del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción del Gobierno, en particular dos grandes temas: las destitución de los funcionarios públicos que hagan mal uso de las licencias médicas y la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Y, sobre este último tema, el Gobierno abrió la puerta a introducir cambios en la materia una vez que el proyecto pase a trámite en el Senado, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Tras escuchar la exposición de distintas organizaciones del mundo de la capacitación, quienes cuestionaron la decisión del Gobierno de eliminar la franquicia, Quiroz defendió el debate impulsado por el Ejecutivo y aseguró que la decisión permitió abrir una discusión largamente postergada sobre el desempeño de la franquicia.

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“Creo que el planteamiento que hizo el Ejecutivo con este proyecto es un planteamiento que ha ayudado a reflexionar, que ha ayudado a mirar lo que ha pasado con este programa a lo largo de décadas, que ha ayudado a levantar los temas que estaban guardados”, dijo Quiroz, reforzando que existen varios diagnósticos que han arrojado que el esquema tiene fallas.

Así, el jefe de las finanzas públicas aseguró que “nosotros pusimos una estrategia que consistía en eliminarlo precisamente, siempre con miras a sentarnos y rediseñar, porque creemos en un rediseño muy profundo, sobre todo de cara a lo que viene en el mundo actual, lo que viene en inteligencia artificial, en automatización, etcétera”, dijo.

En esa línea, la autoridad reconoció que durante la tramitación legislativa han surgido distintas opiniones que han reforzado la necesidad de reformular el sistema, y no eliminarlo completamente. Así, comprometió ante los parlamentarios que “nuestra disposición es recoger estos elementos que hemos escuchado y en la siguiente etapa legislativa tratar de alcanzar el máximo consenso posible y presentar una opción”, dijo, haciendo referencia a la continuidad de la discusión en el Senado.

No obstante, por razones procedimentales, Quiroz advirtió que a la comisión de Trabajo le correspondía votar el proyecto tal como fue presentado inicialmente por el gobierno. Por ello, la instancia -al igual que la comisión de Hacienda la semana pasada- rechazó el artículo que propone la eliminación de la franquicia tributaria, a la espera de que en el Senado el Ejecutivo proponga una nueva norma que reformule el instrumento pero que no lo elimine.

En tanto, la comisión de Medio Ambiente sesionó junto a la ministra del ramo, Francisca Toledo, para analizar las normas del proyecto de reactivación referidas a este sector. Se aprobaron todos los artículos del Ejecutivo referidos a materias tales como el plazo de seis meses para invalidación permisos sectoriales y permitir la relocalización de concesiones acuícolas sin someterse al trámite de evaluación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando corresponda a ajustes cartográficos.

También se aprobaron las normas que limitan los mecanismos de reclamación contra las RCA y reduce los plazos administrativos para invalidar permisos vigentes. En este punto, se aprobó la única indicación presentada por el Ejecutivo, que buscaba suprimir el numeral seis del artículo 11 que venía desde la comisión de Hacienda, y que en la práctica habilitaba impugnar una RCA directamente ante un Tribunal Ambiental. De esta forma, señalan desde La Moneda, se corrigió un error que abría una ventana a impugnaciones, lo que iba en contra de la postura de limitar los tiempos para activar los mecanismos de reclamación.