Dólar baja con fuerza y ronda los $ 900 pasado el mediodía en medio de cauto optimismo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

La semana pasada estuvo marcada por datos de inflación estadounidenses más sólidos de lo esperado, que, sin haber mediado anuncios concretos sobre la crisis tras la visita de Trump a China, derivaron en una mayor escalada de las tasas de interés soberanas.

El tipo de cambio arrancó la semana a la baja, en línea con el respiro que se está tomando el dólar a nivel global, con inversionistas esperanzados de que Estados Unidos e Irán logren un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

La paridad dólar-peso caía $ 8,3 hasta los $ 901 pasado el mediodía de este lunes, después de subir casi $ 15 el viernes y cerca de $ 20 a nivel semanal en las pantallas de Bloomberg.

El dollar index bajaba 0,3%, luego de cinco sesiones consecutivas al alza, y el cobre Comex cotizaba estable a US$ 6,3 por libra, tras hundirse casi 5% el viernes. El petróleo Brent oscilaba cerca de los US$ 110 por barril, y las tasas de interés se estabilizaban en EEUU, mientras que en Europa perdían terreno.

Según el portal de noticias Axios, Irán ofreció una propuesta actualizada para terminar con la crisis, aunque la Casa Blanca considera que es insuficiente para llegar a un acuerdo.

Previamente, medios iraníes reportaron que Washington propuso una exención temporal de las sanciones al petróleo proveniente del país persa, una demanda clave en las exigencias que Teherán ha manifestado para aceptar un acuerdo de paz que reabra el estrecho de Ormuz.

Donald Trump dijo este fin de semana que "el tiempo se agota" y que los iraníes "deberían moverse rápido, o no quedará nada para ellos", después de que un dron impactara una central eléctrica en Emiratos Árabes Unidos.

Alta tensión

La semana pasada estuvo marcada por datos de inflación estadounidenses más sólidos de lo esperado, que, sin haber mediado anuncios concretos sobre el golfo Pérsico tras la visita de Trump a China, derivaron en una mayor escalada de las tasas de interés soberanas.

Pocos datos macroeconómicos relevantes están agendados para esta semana en EEUU. El evento más esperado viene por el lado de la temporada de resultados, pues Nvidia dará a conocer este miércoles los números de su último trimestre, poniendo a prueba el optimismo de Wall Street.

"Como importador neto de energía, el peso chileno se vio afectado en marzo. Sin embargo, ahora el fuerte repunte del cobre hace que los términos de intercambio de Chile se encuentren en sus niveles más altos del año", publicó este lunes el head global de mercados de ING, Chris Turner, en su boletín Latam FX Talking.

"La opinión de nuestro equipo de materias primas es que este repunte del cobre podría alcanzar su punto máximo este verano (boreal), antes de que se dicte una resolución en EEUU sobre los productos de cobre refinado. Además, la producción de Chile podría verse afectada más adelante en el año debido a la escasez de ácido sulfúrico", sostuvo.

A primera hora se supo que el PIB de Chile cayó 0,5% interanual en el primer trimestre de 2026. Se tenía previsto una variación negativa, principalmente debido a que los tres últimos Imacec presentaron caídas interanuales, aunque la cifra estuvo por debajo de las estimaciones de consenso.

Según Turner, "el panorama macroeconómico podría ser ligeramente bajista para el peso, ya que el nuevo gobierno de derecha busca recortar el gasto público. Al banco central le gustaría bajar las tasas si pudiera. Las nuevas políticas gubernamentales y una reducción del impuesto a las empresas podrían impulsar la inversión, pero, en última instancia, la trayectoria del cobre será lo que domine el peso".