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Aumentar la presencia en inversionistas retail: los planes de Singular tras alcanzar US$ 1.000 millones en ETF

Los socios de la AGF buscan convocar más inversionistas pequeños de la mano de aplicaciones de arquitectura abierta e, incluso, influencers. Todo, en medio de una fuerte incursión de BTG Pactual en el sector.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Cristóbal Muñoz
<p>PABLO JAQUE Y LUIS FERNANDO PÉREZSOCIOS DE SINGULAR AGF</p>

PABLO JAQUE Y LUIS FERNANDO PÉREZSOCIOS DE SINGULAR AGF

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